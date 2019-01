La storia del castello maledetto

Il Castello di Miramare a Trieste Il Castello di Miramare a Trieste

Una tragica sorte che si ripete

sorge proprio sulla punta del promontorio di, aRealizzato per il volere dicome residenza per lui e sua moglie. Purtroppo la dimora fu subito considerata maledetta e tutte le persone che vi soggiornavano condannate ad un destino infausto.Si dice che sul castello gravi una tremenda maledizione secondo la quale, chiunque vi pernotti è destinato a morire in breve tempo e per giunta in terra straniera.Inizia tutto nele lui diventasse imperatore. L’intento di Napoleone era quello di volere un alleato nel Nuovo Mondo, per affermare la sua influenza anche oltre oceano.La sorte fu davvero avversa per lui, infatti l’uomo venne barbaramente ucciso. Di conseguenza Charlotte per l’immenso dolore non riuscì a continuare a vivere al suo interno e decise di vivere nella dependance del castello stesso. La struttura fu realizzata scimmiottando l’aspetto del castello stesso ma in forma ridotta.La donna uscì completamente di senno e decise di lanciare una maledizione sul castello: “…”Il castello di Miramare inizia la sua storia in effetti con due eventi decisamente tragici, ma diversa non fu la sorte di altri che vennero in contatto con la struttura. Questi infatti trovarono la morte in maniera ancor più tragica, come nel caso diche venne fucilato. Quest’ultimo dimorò nel castello durante l’ultima guerra e i partigiani lo uccisero fucilandolo, sorte estremamente simile a quella di Ferdinando Massimiliano d’Asburgo.Inoltre molte le testimonianze che parlano non solo della maledizione che grava sul castello. Pare che per le sue stanze si aggiri uno spettro al femminile. Molti ritengono possa essere il fantasma di Charlotte che controlla se il suo antico anatema verrà rispettato.