Yara Gambirasio: perché Massimo Bossetti è colpevole dell'omicidio

Dopo la, la sentenza delladimostra quali sono state leche hanno fatto sì che si arrivasse al giudizio e alla. Yara Gambirasio fu uccisa il 26 novembre del 2010 e fu proprio Bossetti a ucciderla. Le prove che sostengono la sentenza sono molteplici.Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che ledi Yara Gambirasio abbia ““. A conferma, la Corte di Cassazione ha chiarito le ragioni per cui questa prova è inoppugnabile: “La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico equivale a un soggetto ogni 3.700 miliardi di miliardi di miliardi di individui“. Insomma,di Brembate di Sopra.Un’altra prova giudicata fondamentale per la sentenza, è stata quella dell’. Infatti, gli indizi relativi alle tempistiche con cui si è svolta la dinamica del delitto e l’orario in cui, secondo quanto comunicato della moglie di Bossetti, quest’ultimo sarebbe rientrato in casa, coinciderebbero perfettamente.Inoltre, il fatto che il muratore di Mapello non abbia mai voluto comunicare agli inquirenti dove sia stato e cosa abbia fatto quel 26 novembre, ha portato i giudici a mettere nero su bianco nella sentenza quanto segue: “Non si tratta di un semplice silenzio, giustificato dal mancato ricorso a distanza di anni, ma piuttosto di unache i parenti e i famigliari gli avevano posto a distanza di soli 8 giorni dalla sparizione della ragazza“.Un’altra prova che ha portato alla sentenza è la presenza divicino alin orari compatibili con quelli dell’uscita di Yara Gambirasio, 13enne ginnasta, dallo stesso. Era lì con il cellulare spento e secondo di giudici: “È passato e ripassato davanti alla palestra del centro sportivo proprio“.Poi, c’è l’. D’importanza rilevante per la sentenza sono state anche letrovate nelle lesioni sul cadavere della vittima, secondo i giudici, il muratore di Mapello avrebbe usato un'”“. Così, i giudici hanno concluso che Bossetti ““, dove poi il corpo di Yara Gambirasio fu trovato 3 mesi dopo.Claudio Savagni, l’, è fermamente convinto che il suosia del tutto. Per questa ragione, ha deciso che non accetterà questa sentenza. Il legale ha annunciato a La Vita in Diretta lo scorso 12 ottobre che. Secondo l’avvocato, ““.Da qui l’annuncio: si rivolgerà alla Corte di Strasburgo. A sostegno della sua fermezza, il legale ha spiegato: “Le sentenze della Suprema Corte di Cassazione non sono distillati di verità, anche loro sbagliano. Sono umani, ma la scienza è scienza: una cellula senza Dna mitocondriale non esiste.. Io gli atti di fede li faccio in chiesa. Io non mi fido e voglio partecipare alle perizie, non mi interessa dei risultati“.