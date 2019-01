Trivelle: Costa rilancia il no ai permessi

L’attacco della Lega





L’aula non può lavorare perché sulle trivelle e su altri temi gialli e verdi litigano tra di loro. Il Parlamento è sotto sequestro. Il Presidente della Repubblica nel messaggio di fine d’anno aveva invitato a discutere di quanto avvenuto sulla legge di stabilità. #OpenSenato



St



— Maurizio Gasparri (@gasparripdl) January 23, 2019

Impasse nelper la questione, che vede allargarsi il numero di esponenti 5Stelle contrari alle trivellazioni. A schierarsi nettamente per il no è il ministro per l’Ambiente, che minaccia di farsipiuttosto che autorizzare la ricerca e l’estrazione di idrocarburi nei mari italiani. Inoltre, si rischia unodell’arrivo a Palazzo Madama del, dove è contenuto unche fermerebbe diversi permessi. Contrario allo stop la, che parla per bocca del viceministroSergio Costa aveva palesato già in passato le sue posizioni contro le trivelle, anche dopo l’ autorizzazione a procedere del dicastero di Luigi Di Maio . Lo ha ribadito oggi in Abruzzo in un comizio: “Le trivelle passano per le valutazioni di impatto ambientale, e io non le firmo., lo dico con franchezza. È la libertà di chi ha un altro lavoro“, ha dichiarato.Una posizione poi ribadita anche sulla sua pagina Facebook: “Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese anche se dovesse esserci il parere positivo della Commissione Via-Vas. Le alternative ci sono. Si chiamano ‘‘ se bisogna investire, è quella la direzione“.Una posizione forse troppo ambientalista per i colleghi leghisti, i quali esacerbano lo scontro tramite il. Garavaglia ha dichiarato all’AdnKronos: “Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui., è una questione amministrativa, non di scelta politica“. Cosa faranno a questo punto i pentastellati è un mistero: ilsi è da sempre schierato contro le trivellazioni e, dopo aver ceduto sulla Tap e con l’incertezza in merito alla Tav, non possono rischiare un altro passo indietro su questioni ambientali.Ma lo stallo sul decreto Semplificazioni rimane, bloccato indel Senato proprio dall’emendamento “blocca trivelle”. Non c’è ancora un accordo tra le forze di governo, come dimostra quest’ultimo gelido botta e risposta.