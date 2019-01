Italia devastata dagli effetti dello smog: le città più inquinate

Il problema è diffuso in tutte le città

L’inquinamento costa 400mila morti premature all’anno

#MalAria in città 😷: è Brescia la città che nel 2018 ha avuto più giorni fuori legge per qualità dell'aria (#pm10 o ozono). 55 i capoluoghi di provincia che sforano, la maggior parte dalla pianura Padana. Sotto accusa il traffico. 🚗https://t.co/Hv7AdKl3mk pic.twitter.com/0hFrHfJTg0— Legambiente Onlus (@Legambiente) January 22, 2019

Iniziative per una mobilità sostenibile

la città piùd’Italia. Per il 2018 il triste primato spetta alla città lombarda, dopo un 2017 che aveva visto sul gradino più alto del podio Torino . A renderlo noto l’annuale rapporto di, intitolato Mal’aria. Secondo l’associazione ambientalista, a Brescia si sono avutidei parametri, di cui 47 per il Pm10 e 103 per l’ozono, i due indicatori utilizzati per stabilire il grado qualità dell’aria. In seconda e terza posizione si sono classificate, con 149 giorni di sforamento e, con 140.Nel resto d’Italia la situazione non è migliore: il superamento dei limiti consentiti si è verificato in ben. “In 24 dei 55 capoluoghi – scrive Legambiente – il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare”. Se pensiamo che i limiti previsti sono fissati ad un massimo di 35 giorni per le polveri sottili e 25 per l’ozono, capiamo quanto il contesto sia preoccupante. Venezia (139 giorni di sforamento), Alessandria (136), Milano (135), Torino (134), Padova (130), Bergamo e Cremona (127), sono solo alcuni degli esempi più allarmanti. La prima città al di fuori della pianura padana è Frosinone, nel Lazio, con 116 giorni di superamento, seguita da Genova con 103 giorni e Avellino con 89.Il 2018 è anche l’anno che ha visto il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia europea in merito alle procedure di infrazione per la qualità dell’aria. Una procedura che porterà multe assai costose per il nostro Paese. Il problema centrale è l’approccio ad una: “L’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto(con una media di circa). Valori enormi se confrontati con quelli di alcune capitali europee: a Parigi ci sono 36 auto per 100 abitanti come a Londra e a Berlino, a Barcellona 41, a Stoccolma e Vienna 38”. Un inquinamento che, numeri dell’Agenzia Europea per l’ambiente alla mano, costa 400mila morti premature all’anno , di cui 60mila in Italia, nel solo 2015.“Eppure per uscire da questa emergenza gli strumenti ci sarebbero – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – ogni città dovrebbe adottare dei PUMS () ambiziosi. Il Ministero dell’Ambiente dovrebbe guidare le città, supportando e verificando le scelte fatte affinché siano coerenti con le scelte e i piani nazionali”. Andrea Minutolo, coordinatore dell’ufficio scientifico di Legambiente, ha chiarito questo punto: “I PUMS offrono un’occasione unica alle città: potrebbero essere l’occasione per pianificare l’uscita dalla mobilità inquinante e fossile; un’occasione per promuovere soprattutto una mobilità, sia pubblica che privata, attiva () e con mezzi a zero emissioni (dalla micromobilità all’)”. In tal senso si è mossa la recente iniziativa del “ Canale Cavour ”, un percorso che consentirà di andare da Torino a Milano in bicicletta.