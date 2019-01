L’auto inquinante di Celentano

Nel futuro apocalittico del suo cartone animato è una specie di supereroe che lotta per l’ecologia e l’esigenza di un pianeta più green. Nella realtà tridimensionale, invece,. Dalla matita alla vita, qualcosa si è perso per strada. La strada, la riconoscete: è quella con la nube nera…A pizzicare il cantante è stato il settimanale Oggi che ha immortalato, una vecchia auto dello scorso millennio, naturalmente. Giusto per avere il senso della misura, basti pensare che in Lombardia, per contrastare l’inquinamento da polveri sottili, esiste il divieto di transito per tutte le auto con categoria uguale o inferiore alla Euro 4. Come precisa Oggi, il motore della Mercedes di Celentano, classe 1995, “. Non esattamente una media eco-sostenibile.E se sulle strade le cose non girano per il verso giusto, in tv va anche peggio. Adrian, preceduto da maree di polemiche ed è sceso su livelli di share decisamente poco soddisfacenti. Il programma ha incassato critiche negative, ma anche qualcosa di più “pesante”. L’associazione Noiconsumatori, attraverso la voce degli avvocati Angelo e Sergio Pisani, intende infatti“colpevole” di aver rappresentato. A difendere il molleggiato ci ha pensato la figliache è scesa in campo con una dichiarazione lapidaria e leggermente sopra le righe: “”. Prima di aspirare alla vita eterna, Celentano dovrà ancora capire se riuscirà, con questi numeri, ad arrivare alla fine di tutti gli episodi di Adrian nella stessa prestigiosa collocazione in cui si trova adesso.