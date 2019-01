Meteo: in arrivo piogge in tutta Italia, forti nevicate al Nord

La settimana inizia con nuvolosità e rovesci meno intensi

A metà settimana piogge più insistenti in tutta Italia

Un week-end all’insegna della neve

La scorsa settimana la neve non ha mancato alla sua promessa, imbiancando numerose zone d’Italia. I prossimi giorni saranno segnati da un vero e proprio, che cominceranno con deboli piogge per arrivare a. Tutto questo grazie allache segnerà la fine di gennaio.La giornata di lunedì sarà relativamente tranquilla in tutta Italia. Nelleè attesaalternata a precipitazioni isolate, mentre nelleinizieranno a verificarsi in maniera debole i rovesci che caratterizzeranno il resto della settimana. Un po’ meno fortunate – secondo il meteo dell’Aeronautica Militare – le regioni dellae del, dove le precipitazioni saranno più consistenti. Le piogge accompagneranno anche la giornata dilungo tutto lo stivale. Il cielo sarà coperto in tutte le regioni, con qualche possibilità di apertura nelle zone centrali. La settimana prosegue in modo meno positivo per il Sud, in particolare la Sicilia, dove la pioggia non si farà desiderare, anche con temporali piuttosto intensi.La nuvolosità sarà una costante anche per la giornata di.La situazione, tuttavia,: da nord a sud, senza risparmiare le isole, non mancheranno. Quanto alle temperature, invece, non avranno da temere un peggioramento le regioni del Centro-Sud. Il termometro segnerà, infatti, un rialzo, ad eccezione delle zone dell’Appennino, dove sono attese. Temperature in calo, invece, per il resto della penisola.Il maltempo proseguirà anche nella giornata di venerdì. Il cielo delle regioni centrali e meridionali resterà nuvoloso, ma le piogge daranno un po’ di tregua. Previsioni positive, invece, per le località sciistiche: sono infatti, anche intense e a bassa quota in Piemonte e Lombardia. I fenomeni nevosi proseguiranno anche nelle giornate di sabato e domenica al nord, mentre il resto d’Italia sarà nuovamente bagnato da rovesci.