Sepsi letale uccide bimbo in poche ore: aveva strane macchie sul corpo

Le condizioni di Arthur son peggiorate in fretta

Bambino in ospedale (Immagine di repertorio) Bambino in ospedale (Immagine di repertorio)

Sepsi: diversi tipi di infezione e sintomi

La famiglia Keeling ora cerca di risollevarsi

Foto dalla pagina di GoFundMe: For the family and Donna Louise Foto dalla pagina di GoFundMe: For the family and Donna Louise

Il piccolo, un bambino sorridente di, èlo scorso 14 gennaio al, nel cuore dell’. La famiglia Keeling abita a, in provincia di Stoke-on-Trent. I suoi genitori, Darren e Georgia, si son accorti che qualcosa non andava mentre giocava con le sorelline Martha e Nancy. Il bimbo aveva la febbre, così gli hanno dato una medicina a base diadatta ai bambini. Mai si sarebbero aspettati che, nel giro di sole, il loro figlioletto non ci sarebbe stato più, ucciso dalla sepsi.Laha continuato a salire e Arthur a sentirsi sempre più stanco. Poco dopo, quando hanno cambiato il suo pannolino, i genitori hanno notato delleviolacee sul suo corpo. Preoccupati, Darren e Georgia hanno chiamato subito uned un’ambulanza, che ha trasportato il bambino in. Qui i medici hanno scoperto che si trattava di, infezione che si propaga rapidamente. I dottori hanno tentato in ogni modo di salvarlo con lavaggi,e attaccandolo ad una macchina che lo aiutasse a respirare. Ma dopo diversi arresti cardiaci, il cuore del piccolo Arthur ha smesso definitivamente di battere.Laè la principale causa di morte peral mondo, e solo in Inghilterra miete circa 40mila vittime all’anno. Non va confusa con la, che è un caso specifico di sepsi legata alla batteriemia e non ad altre infezioni. Ipiù evidenti della sepsi, in generale, sono respiro affaticato, pallore, febbre, nausea e spossatezza.I genitori di Arthur sono affranti, le altre due figlie chiedono dov’è il loro fratellino. Il padre, in un’intervista, ha detto di sentirsi sollevato che le due siano ancora troppo piccole per capire davvero cosa è successo. Laha avviato una raccolta fondi a sostegno dell’ospizio Donna Louise , che accoglie giovani malati terminali. Qui hanno portato Arthur per l’ultimo saluto. Tramite le interviste rilasciate, Darren e Georgia Keeling hanno inoltre esortato i genitori inglesi a fare attenzione ad ogni piccolo sintomo e ricorrere subito ai medici. Nel caso di Arthur non c’è stato nulla da fare, in molti altri, invece, questo potrebbe far la differenza fra la vita e la morte di un