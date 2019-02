Le telecamere di Piazzapulita riprendono un “extra-Davos”

Un frame estratto dal video di Piazzapulita del colloquio tra Angela Merkel e Giuseppe Conte Un frame estratto dal video di Piazzapulita del colloquio tra Angela Merkel e Giuseppe Conte

La Merkel e i dubbi sul governo giallo-verde

Germania o Francia, da che parte tira il vento italiano?

Come ogni anno, in Svizzera e precisamente nella località disi riuniscono i personaggi politici più influenti al mondo in occasione del. A rappresentare l’Italia, quest’anno, hanno presenziato a Davos tanto il Presidente del Consiglioquanto il Ministro dell’Economia,. È stato però il Conte ad attirare l’attenzione delle telecamere diche l’hanno colto nel bel mezzo di un “colloquio” particolare consembra avere molti dubbi e domande sull’Italia, la linea del governo giallo-verde come se le apparisse intrisa di ambiguità. A porre ogni tassello al suo posto, sciogliendo i nodi, ci ha pensato lo stesso premier italiano in persona,. I due hanno avuto modo di incontrarsi e scambiarsi opinioni in separata sede in occasione del World Economic Forum che annualmente viene organizzato a Davos. Proprio in Svizzera, un loro colloquio ha attirato più di altri l’attenzione di microfoni e telecamere. Il programma televisivo di approfondimento politico di La7,, ha diffuso unfuori onda che ritrael’un l’altro e per quanto sia difficile ricostruire la conversazione dal loro labiale, le risposte del primo ministro italiano offrono la possibilità di ricostruire toni e argomenti della loro disquisire appartato.perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando. Abbiamo fatto dei sondaggi.. Quindi dicono: ‘quali sono… quali sono – voglio dire – i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?” queste sono solamente alcune delle parole che sono state chiaramente pronunciate dal premier Conte nel vis-à-vis avuto con la cancelliera a margine del vertice a Davos. Le domande della Merkel, si può facilmente immagine, si sono concentrare sulla “convivenza” trae, a riguardo, Conte non ha smascherato quella che sembra essere una preoccupazione. “La mia forza è che se io dico ‘Ora la smettiamo’ – si legge nel labiale di Conte – Loro non litigano… È mia.. Ho questa posizione“. Nel loro discorso privato, ripreso nel fuori onda di Piazzapulita, hanno poi discusso in termini di“Perché sull’immigrazione – dice Conte –. Sai…“.E ancora, sempre concentrando l’attenzione sul labiale di Conte: “Ti ricordi Malta? Quando ho detto: ‘Donne e bambini li prenderò con l’aereo’. Perché Junker mi aveva detto ‘Salvini dice che tutti i porti sono chiusi. Io ho detto ‘Ok, vuol dire che li prenderò in aereo!”. Poi, le parole della Merkel, recise: “Ma è vero che…”; una frase a metà completata solamente dalla vaga risposta di Conte: “. Sono molto determinato”. In chiusura, uno scambio di battute che lascia presumere che Angela Merkel avesse premura di sapere quale fosse l’atteggiamento della politica italiana nei confronti degli altri stati europei: “” chiede diretta la Merkel a Conte, che le risponde: “Nella campagna elettorale ora ci sono molti nel partito che dicono: ‘I, e quindi dobbiamo fare la“. Una risposta che ha scatenato la risposta fisica della Merkel che ha rivolto gli occhi al cielo, provocando di conseguenza il sorriso di Conte. “È un approccio molto semplicistico” ha commentato la Merkel. “Io penso che sarà… Siamo all’inizio“. Ma la Merkel insiste: “Quindi Salvini è contro la Francia e Germania“, una domanda che ha comportata la lapidaria controbattuta di Conte: ““.@immagine in evidenza Il Messaggero