Meteo, le previsioni per la settimana: tempo instabile e gelate notturne

Italia divisa tra sole e pioggia

Da metà settimana progressivo miglioramento

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Nella settimana appena trascorsa la neve ha imbiancato in gran parte della penisola a causa della perturbazione artica che ha segnato la fine di gennaio. Quella che è appena iniziata sarà una settimana anomala dal punto di vista meteorologico, con, ma il. Di seguito, le previsioni per la settimana nel dettaglio.febbraio si assisterà ad un progressivo miglioramento del tempo algrazie all’Alta Pressione proveniente da Ovest che regalerà. Nelle regioni del sud, invece, le condizioni meteorologiche sono decisamente diverse: sono previste. I meteorologici invitano a prestare attenzione aiche potrebbero interessare leAnche perfebbraio sono previstiin particolare sulle province di, ma, più in generale, le piogge sono previste su tutto il settore ionico.Dafebbraiosi assisterà ad un. Previste nubi di passaggio sulla Liguria e la Toscana, ma senza il rischio di piogge. Dando un occhio alle temperature, i meteorologi prevedono un leggero aumento dei valori massimi rispetto ai giorni scorsi; completamente diversa sarà la situazione di notte: soprattutto al Nord, le minime scenderanno sotto gli 0° C, con. A partire da Venerdì 9 l’Italia sarà attraversata da una leggera perturbazione, con qualche temporale sull’alta Toscana e tra il messinese e il reggino.Dafebbraio il Centro-Nord della Penisola sarà investito da una perturbazione, a causa di una epressione in arrivo dall’Atlantico., oltre gli 800/1000 metri.