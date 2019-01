Meteo, Nord e Centro vittime del freddo. Allerta della Protezione civile al Sud

Il freddo si sposta verso sud

Cosa aspettarci nei prossimi giorni?

L’allerta della Protezione civile

Se l’ondata di freddo di queste ultime settimane sta decisamente massacrando l’Italia, è bene sapere che. La morsa del gelo non allenterà la sua presa, con il coinvolgimento di tutta la penisola italiana.Il ciclone mediterraneo, che ha portato freddo e neve al Nord, proseguirà la sua corsa verso sud, ma i suoi effetti si sentiranno ovunque. Le temperature, che oggi hanno subito una lieve risalita, nei prossimi due giorni: al Nord avremo cifre sotto lo 0, tra Bolzano (-8°C) e Bologna (-3°C).: anche qui il termometro stazionerà attorno allo 0, con picchi negativi in alcune città, come Firenze (anche qui -3°C).Al Sud, invece, le temperature subiranno un calo, ma non arriveranno alle escursioni viste nelle altre zone. Un miglioramento rispetto agli ultimi giorni Per la giornata di oggi, 24 gennaio,, sebbene un po’ tutto il territorio sia vittima di raffiche di vento molto forti. Al Sud e sulle isole sono previsti rovesci sparsi; la neve si fermerà tra i 600 e gli 800 metri sull’Appennino e sugli 800-1000 metri al Sud.Fino a domenica, fa sapere il Centro Epson Meteo, Al Nord e al Centro di assisterà a giornate ventose, ma con un bel sole a rendere mite il clima. La neve sarà presente solo a quota 1000. Al Sud, in attesa piogge sparse in Calabria, Sicilia e Campania.La situazione meteo peggiorerà a ridosso di, quando una nuova perturbazione arriverà dall’Europa ed interesserà il Nord-Est, con temperature in forte calo e(addirittura a fondo valle sulle Alpi orientali).neanche per la prossima settimana. Secondo più fonti a metà settimana si attende la formazione di un “mega ciclone” (IlMeteo.it) in Sardegna, che porterà ancora maltempo e temperature gelide in Italia.Sulla base di queste previsioni la Protezione civile ha dichiaratoin alcune zone d’Italia:per Basilicata e Puglia centrale, eper le restante parti di queste due regioni e Abruzzo e Molise.