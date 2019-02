Parla il figlio di Grecia Colmenares: "Abbandonato a 12 anni"

I tempi felici





















































Il riavvicinamento

, 56 anni, origine venezuelane, negli anni ’80 e ’90 divenne celebre per aver interpretato molte telenovela argentine. Protagonista di soap opera del calibro di, oggi in Italia è una naufraga per l’A parlare di lei, tra le pagine di, è il figlio dell’attrice,, 27 anni. Il giovane ha dei ricordi meravigliosi di sua madre durante l’infanzia. Tuttavia, quando compì 12 anni la Colmenares si allontanò da lui.Grecia Colmenares sposò l’attorenel. Nelvenne al mondo il frutto del loro amore, Gianfranco. Nei primi anni di vita, il senso materno dell’attrice era così spiccato che si rifiutava di lasciare suo figlio anche quando era sul set. “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi” ricorda Gianfranco.Poi contutto cambiò. “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no” racconta il giovane Pelegri, nel ricordare l’abbandono subito dalla madre. “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata“.Quando Gianfranco compì, Grecia Colmenares lo contattò nella speranza di riallacciare i loro rapporti. “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida” prosegue il 27enne. Dopo il divorzio Grecia lasciò l’Argentina dove ormai era una star popolare, per fare ritorno nel Paese d’origine, il Venezuela. Allo stesso tempo Marcelo, con il figlio, si trasferì aQuando sua madre ricomparve nella sua vita Gianfranco non poté far altro che aprirle le porte del suo. “Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata“.