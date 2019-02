Ipotesi di duplice omicidio e suicidio nel Vicentino

I 3 cadaveri trovati in casa dai Vigili del Fuoco

Terribile quanto ci giunge in questi momento daprecisamente dalla località Pennar, dunque dain Veneto. Un tragico e drammatico ritrovamento quello avvenuto all’interno diin cui sono stati rinvenutiSi tratterebbe diNon è affatto chiaro quanto accaduto quest’oggi all’interno di un’abitazione nel vicentino, precisamente ad Asiago. Unaparticolarmente drammatica di cui viene data notizia solamente in questi ultimi minuti. Idi una famiglia da giorni non vedeva nessuno nella casa adiacente, un fatto particolarmente strano per loro e che li ha fin da subito insospettiti. Oggi non riuscendo a captare alcun movimento dei vicini, residenti nel veneziano ma sull’Altopiano per qualche giorno diin preda all’angoscia che potesse essere accaduto qualcosa, hanno deciso di rivolgersi ai. Una volta sul luogo e fatta la macabra scoperta, la chiamata alla Polizia è stata immediata.Proprio così infatti, quando i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nella casa, davanti ai loro occhi ha avuto luogo una scena orribile. Stando alle prime ricostruzioni, i Vigili del Fuoco hanno trovato nell’abitazione i, originari di Mirano,Si tratta dell’85enne Lino Marzano, della moglie 83enne di cui non viene resa nota l’identità, e della giovane figlia appena 43enne. Non sono state rese note le condizioni effettive in cui sono stati trovati i 3 cadaveri ma sembra che la scientifica abbia precocemente abbandonato l’ipotesi di decesso per avvelenamento da monossido di carbonio. L’ipotesi più avvalorato, su cui continueranno ad indagare in queste ore i carabinieri, parla di un. Voci tuttora da verificare e accertare avrebbero riferito che la figlia della coppia sarebbe affetta da una forma diUna notizia che lascia immaginare che a monte di quello che potrebbe essere stato un duplice omicidio e suicidio, potrebbero esserci le condizioni fisiche della ragazza congiunte all’età avanzata dei genitori. Rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti sul caso.