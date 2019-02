Annalisa Minetti e la speranza di vedere i volti dei figli grazie a un microchip

La sofferenza di non riuscire a vedere i suoi figli

18 anni fa la bellezza del mondo intorno a lei si è spenta a causa di una. Gli occhi disi sono oscurati e non hanno più potuto vedere. Lei, però, continua a lottare e spera che un intervento innovativo le restituisca ciò che le è stato tolto. Vedere i volti dei suoiè il suo desiderio più grande.La cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti è anche la mamma energica e combattiva di, e della piccola Elena , di appena. Nonostante le numerose critiche per aver avuto un nuovo figlio, Annalisa è piena di amore verso di loro e non desidera altro che poterli vedere crescere. La sua, però, ostacola questi sogni. Intervistata da Oggi ha nuovamente raccontato il suo dolore acuto e opprimente: “Non conoscere il loroè l’unica cosa che mi fa soffrire. Quando mi dicono che Elena è bella, mi tappo le orecchie. Non posso permettermi di pensare: ‘Bella sì, ma come? Come sono i suoi occhi? Come sarà il suo naso?’”. Il suo è unstraziante: sentire il respiro della figlia, i suoi pianti e le sue risate senza dare un volto a quella vita palpitante vicino a lei.Come ormai sappiamo, però, la scienza sta facendo passi da gigante. Esiste uninnovativo che potrebbe dare nuove speranze e restituire i volti dei bambini a una mamma che, per ora, può soltanto immaginarli. Annalisa Minetti ne ha parlato fiduciosamente: “C’è una tecnica nuova, riconosciuta, sto aspettando che evolva. In pratica, mettono undietro la retina. Non si pensa più a ripararla, si salta l’ostacolo, è il microchip che elabora le immagini”. Si tratterebbe di un’e velata e non ad alta definizione, ma permetterebbe comunque di restituire allo sguardo quella emozionante realtà che finora gli è stata negata.