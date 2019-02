San Valentino, la donna "sedata" o "messa a 90°": le vergognose pubblicità

Roma, pubblicità incita allo stupro: la proprietaria si dice fraintesa

Ruvo, regalale una lavatrice e “Mettila a 90°”

Lo scoramento fa passare la voglia di festeggiare

si avvicina e i problemi sono due (e no, non riguardano i single). Il primo è che forse la festa delè stata scambiata per la festa del, e nemmeno troppo consensuale! Il secondo riguarda il fatto che lesono forse le prime a non avere idea di cosa significhino “rispetto”, “violenza di genere” o “incitazione allo stupro”. Lo dimostranomolto peculiari legati alla festa di tutti gli innamorati, i quali, secondo le interpretazioni dati da alcuni slogan, hanno l’obiettivo di “andare a segno” più che di celebrare il loro amore.Forse è, proprietaria del, ad aver frainteso. Il suo locale ha infatti sponsorizzato la serata di San Valentino con una. Lo spot recitava: “Perché sedurle quando puoi sedarle?“, corredato con una foto in cui un baldo e biondo giovane sorregge un’altrettanto diafana bionda mentre collassa. A seguire una lista di drink, della serie: perché tanta fatica per un “forse”, quando puoi farlae approfittare di lei senza noiose questioni diSembra essere questo il messaggio delpubblicato su, rimosso in seguito alle numerose accuse (fondate) di istigare allo. È intervenuta in seguito la proprietaria suddetta, che più che metterci una pezza, ha messo in luce un problema ben più grande. “Sono donna e, in quanto tale, non potrei mai veicolare né difendere un messaggio che inciti alla violenza sulle donne“, dichiara Bonafede.Purtroppo, ha solo dimostrato che le donne italiane non hanno idea della gravità di certe implicazioni o di certi messaggi. Nel nostro Paese la violenza sulle donne è una piaga, con una vittima ogni 72 ore. Vittime che vengono spesso colpevolizzate dalle stesse donne , o sono le stesse donne che banalizzano il comportamento violento di compagni e amanti. Dimostrando così che è ancora in salita la strada dell’da certi meccanismi mentali, tipici in Italia, in cui la rappresentazione delle donne è ancora un po’ anni ’50 (in modo preoccupante). Elisa Bonafede ha dichiarato che il suo intento era “far ridere“, ma se lacrime sono uscite leggendo questa pubblicità, non erano certo di divertimento.La battuta deve essere sembrata brillante all’addetto al marketing di, negozio di elettrodomestici che ha sparso in giro peri cartelloni con il doppio senso. Il quale è stato giudicato giustamentee fuori luogo, tanto che il Comune nel barese ne ha ordinato la. “A San Valentino mettila a 90°“, recitava la pubblicità della lavatrice, che ha scatenato non poche polemiche.Così come sta facendo discutere la pubblicità dellaper, pubblicata su un quotidiano e segnalata da un altro profilo Facebook: “Quest’anno a San Valentino non hai più scuse“, recita la maliziosa dicitura per far vendere l’Delle serie: il fatidico “mal di testa” che tutti sappiamo essere “solo una scusa”, non regge più. Giù una pasticca e poi a fare sesso, non è forse quello l’obiettivo di San Valentino? Ma che dico, delle donne in generale: soddisfare l’uomo, che può gratificarle regalandole una lavatrice, o aiutarla ad adempiere al suo dovere spacciando analgesici.Insomma, questo San Valentino parte male già prima di cominciare. Tra insinuazioni e chiari messaggi viene quasi voglia di uscire con la cintura di castità, perché se queste sono le premesse che cosa ci si può aspettare? In mezzo alla stagnazione deglici sono però esempi virtuosi e anche questi vengono segnalati sui social. È il caso della, che propone come regalo di San Valentino un cofanetto per degustarla in compagnia, “per lui” e “per lei”, senza pruriginose precisazioni o allusioni al sesso non necessarie.Ma a dare una lezione di stile è anche la, che propone lo slogan: “Rompi i cliché“, in riferimento alla festa e anche ad altro, a giudicare dalla ragazza dello spot, tutt’altro che schiva dama. L’agguerrita giovane guida il tosaerba come la sua controparte maschile verso la folle corsa verso un tripudio di. Quelle che speriamo di ricevere al posto della lavatrice.