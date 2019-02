Azienda dà 8 ore di permesso l'anno per occuparsi dei propri animali

Azienda veneta punta sul benessere degli animali domestici

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Non è l’unico benefit per i dipendenti

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Una scelta che molti definirebbero azzardata, ma che potrebbe effettivamente migliorare la vita dei dipendenti e dei loro. L’azienda venetaha infatti inserito nel nuovo contratto integrativo la possibilità per i suoi dipendenti di prenderel’anno per occuparsi della salute del proprio cane o gatto. Ne parla il Corriere Veneto.A Nogara, in Veneto, si trova la sede della multinazionale del packaging per bevande Ball Beverage. Proprio questa azienda ha deciso di fare un passo avanti in materia di welfare aziendale puntando anche sul pet care. Dal primo gennaio, mese in cui è entrato in vigore il contratto integrativo, sarà possibile per tutti e 150 dipendenti dell’azienda prendere ottoper occuparsi del proprio, senza alcuna limitazione di specie. Tutto ciò per venire incontro alle esigenze dei proprio lavoratori che molto spesso hanno difficoltà a incastrare gli orari del lavoro con quelli del veterinario. “Ci siamo confrontati con altre realtà che stanno investendo molto sul welfare aziendale” raccontai, capo delle risorse umane, da cui è partita l’idea, dell’azienda di Nogara, “e importato un modello sperimentato altrove. Ma siamo sicuramente gli unici nel nostro territorio ad aver fatto una proposta simile”.Non è questo l’unico servizio di cui possono godere i dipendenti della Ball Beverage. Mensa gratuita, bonus natalizi, lavanderia, il punto di raccolta per gli acquisti fatti online. Inoltre vengono datidi quanto previsto dalla legge e sono aumentati anche i permessi per il lutto familiare fino al terzo grado di parentela. Con tutta probabilità prossimamente l’azienda nogarese punterà anche a dare sostegno nel campo dell’istruzione, dando una mano nell’acquisto di testi scolastici.Solo qualche mese fa la Ball Beverage è stata al centro di alcuneper aver, il giorno di Natale, circachiudendo da un giorno all’altro la filiale di San Martino, in Abruzzo: a quanto pare per delocalizzare la produzione in Serbia e investire nella sede di Nogara.