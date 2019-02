Istituire un Albo per regolarizzare la prostituzione: la proposta di legge in Veneto

Regolarizzare la prostituzione a partire da un Albo

Fa discutere la p, composta da 15 articoli, delportata sui tavoli delle aule dal consigliere di Siamo Veneto,. Non è la prima volta certo che si parla die della volontà di regolarizzarla come accade già in molti Stati Europei: in Italia, dal 1958 – con la– sono state avanzata plurime proposte che però non hanno mai davvero convinto le Commissioni e il Parlamento. Lecito o non lecito regolarizzarla? Lontano dai moralismi,di una proposta che merita attenzione.Lo chiamano il “mestiere più antico del mondo” ma davanti alla legge italiana, laancora non esiste, almeno non nella sua accezione di “lavoro”. Unica accezione che intende invece vedere il consigliere regionale del Veneto, Alberto Guadagnini che, riflettendo sulla prostituzione in loco, ha voluto avanzare unavolta a regolarizzarla. Dal buio delle vie più nascoste e periferiche della città, alla luce del giorno. “. Quasi la metà – spiega Guadagnino – Secondo i dati della Commissione Affari sociali della Camera, sono immigrate, 2mila sono minorenni e altrettante sono le ragazze ridotte in schiavitù e costrette a vendersi“. È indubbio credere che regolarizzare e tutelare con una legge la prostituzione andrebbe a sottrarre potere alla, deprivata di una delle più grandi fonti illecite di guadagno.In che cosa si traduce la regolarizzazione della prostituzione? Concretamente, la proposta di legge veneta prevede l’istituzione di un meroalla quale chi desidera esercitare la prostituzione potrà iscriversi con dovute garanzie per quanto riguarda la tutela dei propri dati e, soprattutto, dei propriL’iscrizione all’Albo, uno per ogni Comune del Veneto, avrebbe dunque la funzione di regolarizzare le prostitute anche dal punto di vistaL’iscrizione comporterebbe di fatto l’apertura dellae l’obbligo di emetterea ogni prestazione. Ovviamente, qualora la proposta di legge che si trova ora alla Quinta commissione dell’assemblea regionale in attesa di poter ricevere l’ok per passare al Parlamento, l’iscrizione all’Albo diverrebbee qualsiasi prestazione irregolare diverrebbe oggetto diLa tassazione della prostituzione non solo sottrarrebbe illecito guadagno alla criminalità organizzata – si stima che la prostituzione valga annualmente circaa fronte di 9 milioni di clienti – andando a rimpolpare le casse dello Stato, ma garantirebbe a chiunque desideri esercitare la professione di poter avere rassicurazioni circa le, maturando dei contributi come qualsiasi altri professione. Dal punto di vista dei 9 milioni di clienti, il testo nel suo articolo 2. si propone di: con l’iscrizione all’Albo, la prostituta garantisce di mantenere anonima l’identità del proprio cliente.Oltre a regolarizzare il lecito, nella proposta di Guadagnini c’è anche ampio spazio per quanto riguarda ladell’illecito. Con una legge che definisce i limiti del possibile si inaspriscono le pene per l’infrazione degli stessi: qualora si continuasse ad esercitare la professione evitando l’iscrizionesi rischia una. Diversa l’entità del sanzione qualora invece si parlasse di: in questo caso si parte dai 10mila euro di multaSanzioni fino ainvece per chi istigasse e sfruttasse la prostituzione., un po’ più seri tipo quello della cannabis“, sono queste però le parole che stroncato la proposta di legge rilasciate da Iacopo Beri, capogruppo delin Veneto, a La Stampa. Non sarò facile per la proposta riuscire ad approdare in Parlamento, a fronte del solo esplicitato sostegno dellaLo stesso ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a riguardo ha sempre dimostrato di voler sostenere e credere nella regolarizzazione della prostituzione e la reintroduzione delle “case chiuse”: “Se dobbiamo sconfiggere la criminalità,. Va regolamentata e tassata come nei Paesi civili“. Contro la proposta anche ilper voce di Roger De Menech: “Abbiamo ben altro a cui pensare. E, in ogni caso, siamo“. Su questo però si incrina la questione avendo la Cassazione stessa, in sede di una sentenza collaterale, ha attribuito il titolo di “libera professionista” a chiunque eserciti la prostituzione.