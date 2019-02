"Abusato dalla mia ragazza": quando è una donna a essere violenta

Lo scopo del documentario

Gli albori della storia e il condizionamento psicologico

Anni di controllo psicologico esubite dalla sua ragazza: un’esperienza che segnerà per sempre la vita di, 22enne inglese. Il giovane ha deciso di raccontare la travagliata relazione con, sua, all’emittente televisiva britannica BBC Three. Il“Abusato dalla mia ragazza” è andato in onda lunedì 18 febbraio ed è ora disponibile per lo streaming. Crude immagini spiegano meglio di mille parole le sofferenze patite da Skeel, vittima di terribili. Senza alcun filtro, il corpo del giovane appareinferte dalla follia della ragazza con martelli, cacciaviti, coltelli e acqua bollente.Skeel ha deciso di raccontare il modo in cui la sua relazione adolescenziale è degenerata in un inferno con un obiettivo ben chiaro:a sporgere. Secondo i dati più recenti del Crime Survey for England and Wales, circa due milioni di adulti l’anno sono vittima di violenza domestica in queste regioni. Di questi, oltre. “Accade agli uomini molto più spesso di quanto la gente pensi”, scrive Skeel in una lunga lettera pubblicata dalla BBC. “Abusato dalla mia ragazza” è anche una sfida aie sul ruolo dell’uomo in una relazione. Nell’immaginario collettivo, è spesso la mano dell’uomo a portare la violenza all’interno di una coppia, e i casi di cronaca più recenti rinforzano questa idea.Il filmato della BBC ripercorre l’idillio dei primi mesi di relazione tra Alex e Jordan: entrambi adolescenti,a soli 16 anni, inesperti del mondo e desiderosi di vivere una grande storia d’amore. Con il passare dei mesi, Jordan inizia a: indica al compagno come vestirsi, come acconciarsi i capelli, con chi uscire. “A quel tempo, mi sembrava solo un modo per ricercare attenzione”, confessa Alex alla BBC. In realtà, è il campanello d’allarme delladi Jordan. Nel giro di qualche mese, la ragazza lo costringe a scegliere tra lei e la sua famiglia, ad allontanarsi dagli amici, a cambiare il suo numero di telefono e a lasciarle il controllo del suo profilo Facebook. Una vera e propria campagna didi cui Alex a stento riesce a rendersi conto. Quando un giorno prova a chiudere la loro storia, Jordan gli rivela di essere incinta.La relazione continua, Jordan dà alla luce due bambini ma continua a sfogare i suoi demoni interiori sul compagno. La situazione peggiora: Alex viene spesso, perde rapidamente peso, si indebolisce. Lainfine esplode: per nove mesi, Jordan riversa la sua ira sul corpo di Alex servendosi diArriva addirittura a versargli dell’addosso, causandogli ustioni tali da portarlo in fin di vita. “Jordan era spinta da pura gelosia”, riflette oggi Skeel. “Ero molto legato alla mia famiglia, avevo amici incredibili, e lei mi ha allontanato da tutto ciò”.Incapace di reagire, Alex subiscefisiche finché, nel 2017, lanon si presenta al portone della casa della coppia, allertata da una chiamata dei vicini preoccupati. Gli agenti si trovano catapultati in una scena da film dell’orrore: il bagno è pieno di sangue e lì giace Alex, il corpo segnato da ferite infette. La polizia descrive il caso comemai visti. Alex è immediatamente ricoverato e il parere dei medici drammatico: se la polizia non fosse intervenuta, il giovane avrebbe avuto solo. Troppo gravi le infezioni alle ferite, troppo denutrito il fisico: Alex sarebbe stato spacciato.Lo scorso aprile, Jordan Worth viene condannata aTra i numerosi capi d’accusa, quello di “”. La legge inglese riconosce il reato di coercizione dal 2015, ma Jordan è laad esserne imputata. Questo comprende una gamma di comportamenti che infliggono, anche in assenza di violenza fisica diretta: ad esempio, impedire a qualcuno di frequentare gli amici o controllare alcuni aspetti della sua vita. “Il giorno in cui è andata in prigione mi sono sentito davvero libero”, scrive Skeel per la BBC. “Ricordo solo di aver detto, posso davvero guardare alle mie spalle per la prima volta in cinque anni senza preoccuparmi”.Guarito nel corpo e, lentamente, nello spirito, Alex è ora tornato ae fa l’allenatore di calcio. I suoi figli vivono con lui, anche se sono ancora troppo piccoli per capire cosa stia succedendo. “Quando saranno abbastanza maturi per capire, glielo spiegherò. Un giorno mi diranno ‘Hai fatto bene, papà’, questo è tutto ciò che mi importa”.Con il documentario “Abusato dalla mia ragazza”, Alex vuole gettare un fascio di luce nel buio tunnel della violenza domestica in cui molte persone si trovano. “A volte penso che la ragione per cui sono ancora vivo sia”, scrive Skeel. “Perché il coltello non mi ha mai colpito nel posto sbagliato? (…) Dev’esserci una ragione. La ragione è”.