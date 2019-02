Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto sposi

E matrimonio sia

Costanza e Bobo, obiettivo matrimonio

Le voci c’erano, forti e chiare, così come i sospetti che per la coppia più dolce del momento i fiori d’arancio fossero all’orizzonte . Appena un mese fa la rivista Oggi raccontava di come la super coppia stesse già pensando ad organizzare il grande giorno. Le nozze, si diceva, dovrebbero essere in programma per la prossima estate, ma si attendeva ancora che uno dei due confermasse. Ora pare proprio che la conferma ci sia.si sposano. La notizia è arrivata insieme alle pubblicazioni di matrimonio. Pare che sul sito del Comune di Milano sia apparso l’annuncio e che ora niente fermerà la coppia. La loro bambina li ha uniti più che mai e i due in realtà aveva già ammesso la possibilità che il matrimonio fosse nel loro futuro. Ora però la notizia è quasi ufficiale e sembra che solo la loro attenzione alla privacy li trattenga da annunci pubblici.Costanza Caracciolo aveva raccontato a Verissimo la possibilità delle nozze: “Se dopo la nascita della bimba ci sarà il matrimonio? Non lo so, se mi farà la proposta sì“. Un invito eloquente, anche se la dolcezza che si mostrano reciprocamente sui social non lasciava comunque dubbi ai fan. A Diva e Donna, Christian Vieri aveva raccontato: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più. Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo“. E ancora: “Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà“.