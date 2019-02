Arrestato nutrizionista, possedeva mezzo litro di droga dello stupro

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Droga dello stupro: può essere letale

Troppo donne ancora vittime

Unè stato arrestato perché è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di, o. Si tratta nientedimeno che della notae la quantità trovata sarebbe bastata per creare 700 dosi della droga. A quanto pare, il GHB arrivava dalla Serbia: l’uomo ora è agli arresti domiciliari e dovrà essere processato per detenzione di spaccio.La sostanza, comunemente usata in Italia per la terapia contro l’alcolismo e, in alcuni sporadici casi, per, è sospetta che posseduta in grandissime quantità.C’è un motivo per cui la GHB viene utilizzata come droga dello stupro: ha un effetto forte in minime quantità ed è quasi totalmente insapore ed inodore, per cui è facile metterla di nascosto ine bevande senza che la vittima possa accorgersene. Gli effetti, di solito, sono piuttosto immediati: la persona che lo assume (consapevolmente o meno), poi cade in uno stato di sedazione. Per un lasso di tempo che da dall’una alle 3 ore, chi assume GHB sarà dunque. Se assunta in quantità troppo alte può provocare convulsioni, vomito, difficoltà respiratorie e ad un certo punto, se la quantità è davvero alta, anche la morte.Purtroppo, sono numerosi i casi di cronaca le cui protagoniste sono donne a cui è stata data, senza che loro ne fossero consapevoli, e che hanno poi subito violenze e stupri. È il caso, ad esempio, dello stupro di Sorrento . Anche Desirée Mariottini fu drogata prima di essere stuprata e uccisa, e una ragazza subì una sorte raccapricciante la sera in cui 3 ragazzi, in un bar di Porta Romana (Milano), la drogarono con lee poi la violentarono uno dopo l’altro.