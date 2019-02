Nicoletta Larini si perde in autostrada e chiama la Polizia: "Capita a tutti"

Nicoletta Larini persa in autostrada e salvata dalla Polizia

I fan la difendono: “Può capitare a tutti”

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Foto: Instagram Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Foto: Instagram

Momenti di panico per compagna del naufrago Stefano Bettarini . La fashion designer si sarebbetra Milano e Viareggio, dove stava tornando dopo aver partecipato alla puntata di Mattino Cinque. Larini, figlia del pilota Nicola Larini, sarebbe stata presa dale avrebbe chiamato laper aiutarla.La fashion designer ha pubblicato una serie disu Instagram, poi cancellati, in cui raccontava la brutta esperienza che stava vivendo. La fidanzata di Bettarini sarebbe stata confusa da un’che avrebbe causato una deviazione all’altezza di Bologna. Non avendo ilin auto si sarebbe ritrovata in una stazione di servizio nei pressi di, in Piemonte. A quel punto lo sconforto e le lacrime l’hanno spinta a chiedere aiuto alla Polizia che l’avrebbe rimessa sulla giusta strada, permettendole di arrivare a casa sana e salva.Ovviamente non è mancata l’ironia social dopo la notizia, ma la 25enne ha risposto a tutti spiegando la situazione. Il navigatore sullo smartphone non era un’opzione, dato che avrebbe avuto problemi di connessione. “Ero stanca tante cose messe insieme non riuscivo a comunicare con nessuno, telefono fuori uso.. e mi sono trovata in una strada diversa dal solito e in un altra direzione, mi sono disorientata.. può succedere dai.. ma non pensavo venisse fuori una cosa di stato“, scrive nei commenti di risposta Nicoletta Larini.Tanti i follower che l’hanno difesa, raccontando le loro esperienze di disorientamento. “Con qualche indicazione alla fine sono riuscita a tornare.. non è che ero in capo al mondo“, continua la fashion designer. Forse a renderla un po’ distratta è la mancanza di Stefano Bettarini , ancora a L’Isola dei Famosi. Un utente commenta infatti ironico: “Ma stavi andando sull’Isola con la macchina????“.