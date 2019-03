Marco Di Lauro arrestato: era latitante dal 2004





I #Carabinieri del Comando Provinciale di #Napoli, in un’operazione congiunta con la @poliziadistato e la @GDF, hanno arrestato il camorrista Marco Di Lauro, inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi. Un grande successo per lo Stato. Complimenti ai colleghi! pic.twitter.com/mwEgjCjhsd



— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) March 2, 2019

Catturato dopo un femminicidio a Napoli





A nome del Governo un sincero ringraziamento alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria per la cattura del super latitante della camorra Marco Di Lauro. Un grande lavoro e una straordinaria operazione di squadra. Dallo Stato un altro duro colpo alla criminalità organizzata



— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) March 2, 2019

, uno dei boss dellapiù ricercati nel mondo, è statoda Polizia e Carabinieri vicino. L’uomo, quarto figlio di, è stato trovato dopo un femminicidio a Napoli , avvenuto oggi per mano di un affiliato del clan. Una “fibrillazione” che ha permesso agli inquirenti di risalire al nascondiglio di Chiaiano dove il camorrista si nascondeva. Dal 2006 era un ricercato internazionale ed era sfuggito diverse volte alla cattura.Di Lauro è considerato ildei clan dopo Matteo Messina Denaro. Il boss 39enne è figlio del fondatore del clan di Secondigliano, ed era ricercato per diversi reati, tra cui associazione di stampo mafioso. È stato trovato in un piano ammezzato di uno stabile in via Emilio Scaglione, pochi chilometri da Scampia. Il questore di Napoliha spiegato in conferenza stampa: “I più intelligenti, che hanno una visione, cercano di vare un basso profilo nei luoghi. Spesso si è detto che era fuori, a Dubai, ma un boss deve rimanere nel suo territorio“.Al momento dell’arresto insieme a lui c’era la, come ha dichiarato, comandante provinciale dei Carabinieri. Il militare ha raccontato che è stato “Catturato a Marianella, mentre era a casa con la compagna, stava mangiando. Non ha opposto alcuna resistenza e un dettaglio che ha colpito è che c’era una particolare attenzione per i gatti“. Nella casa di Di Lauro non sono state trovate armi o grandi quantità di soldi.Di Lauro è stato trovato dopo che un affiliato del clan si è costituito in Questura per aver ucciso la moglie,, 33 anni. Un’insolita attività è stata registrata dopo l’interrogatorio dell’uomo, che ha permesso agli inquirenti di risalire all’abitazione del boss.Il plauso alle forze dell’ordine che hanno eseguito l’arresto è arrivato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “A nome del Governo un sincero ringraziamento alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria per la cattura del super latitante della camorra Marco Di Lauro. Un grande lavoro e una straordinaria operazione di squadra“.