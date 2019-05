Per Freya Yhia-Raine, una semplice merenda all’aperto è diventata un folle incubo. La piccola (un anno) si trovava con la madre a South Shields (Inghilterra) quando un gabbiano l’ha aggredita puntando al panino al formaggio che stava mangiando.

La piccola non è stata ferita gravemente, ma si è trattato di sicuro di un episodio difficile da dimenticare.

Un attacco per rubare un panino

La storia l’ha raccontata la madre della piccola Freya (la signora Cathryn Rain) che al Daily Mail ha raccontato. “Abbiamo avuto una zuffa con un gabbiano. È piombato dal nulla e si è tuffato nella carrozzina… Le avevo preso uno spuntino al formaggio e la stavo spingendo nel suo passeggino”.

A quanto pare, la piccola non si è spaventata dal primo momento: "All’inizio credo che la piccola abbia pensato che fosse divertente, ma poi le sue ali hanno iniziato a colpirla e lei ha iniziato a urlare". Le foto pubblicate sul Daily Mail mostrano una tumefazione all’orecchio della piccola, che è stata subito soccorsa. Come è presumibile, la bambina ora ha sviluppato una certa titubanza nei nei confronti dei pasti all’aperto.

Non è la prima volta che un gabbiano si accanisce su un bambino (e sulla sua merenda). Ad esempio l'anno scorso una bambina era stata ferita da dei gabbiani al bioparco di Roma. L'assalto, anche questa volta, era avvenuta subito dopo che la scolaresca aveva estratto i panini per il pranzo. In quel caso era stata "un'aggressione di massa": erano stati circa 20 i gabbiani che si erano avvicinati al gruppo di bambini, nell'intento di depredare i loro zainetti.