Occhio non vede, cuore non duole. Un detto che non ha senso nella società del Grande Fratello, dove basta una foto da uno smartphone affinché tutti sappiano cosa stai facendo. Lo sa bene Giorgio Tambellini, compagno della gieffina Francesca De André. Un suo abbraccio a una bella moretta ha fatto il giro dei tabloid che ora si interrogano sulla reazione della De André.

Giorgio Tambellini beccato con Francesca Gottardi

Il bel Giorgio non può andare a cena con gli amici a Milano e lasciarsi andare con una moretta senza essere paparazzato e di nuovo accusato di tradimento. Il compagno di Francesca De André è stato fotografato mentre avvolge con un braccio Francesca Gottardi. Se non vi suonano i campanelli è perché la mora è soprattutto nota per essere la ex di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. I due si sono lasciati qualche mese fa e adesso Francesca è la protagonista delle illazioni del pubblico. Insieme a lei e Tambellini erano presenti al tavolo altre persone, ma i due sembrano particolarmente affiatati. Un modo di fare un po' troppo affettuoso o c'è altro?

Giorgio Tambellini

e Francesca Gottardi. Foto: Oggi

Francesca De André: il confronto ha cambiato poco nella Casa

Non sta certo languendo, d'altronde, la gieffina rinchiusa nella Casa del Grande Fratello. La nipote del grande cantautore continua la sua amicizia molto di contatto con Gennaro Lillio. Parlando con Valentina Vignali ha confessato: "Il mio cuore è come una stanza e adesso è occupata, se non lo fosse stata l’avrei aperta per qualcuno...". De André ha dichiarato di essere stata contenta che Gennaro e Giorgio si siano conosciuti: "Dopo la diretta l’amicizia con Gennaro si è consolidata ancora di più". Il modello sembra però interessato a conquistare la gieffina, negando che finora ci sia stato qualcosa. "Io sono attratto da lei, questo lo ho sempre ammesso, ma l’amicizia c’è davvero perché non abbiamo fatto niente", ha dichiarato.