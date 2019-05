Il suo nome è Moreno, giovane originario di Città di Castello, ed ha partecipato questa settimana alla trasmissione condotta da Amdeus, I Soliti Ignoti.

Moreno ha scatenato un forte partecipazione da parte dei telespettatori sui social, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con Stefano De Martino. Persino il conduttore Amadeus è rimasto a bocca aperta di fronte al suo concorrente.

Un sosia di Stefano De Martino

Impossibile non lasciarsi ingannare dalle sembianze di questo ragazzo che ha partecipato al noto game-show vincendo anche 10 mila euro in gettoni d'oro. Ma non è per questo che Moreno ha fatto breccia nel cuore del pubblico, bensì per il suo aspetto. Occhi castani luminosi, sorriso dolce, barba incolta e capello spettinato: "Se non è il compagno di Belén, Stefano De Martino, allora è suo fratello gemello?" si saranno chiesti in tanti.

Moreno, concorrente dei Soliti Ignoti

Amadeus ha sottolineato questa straordinaria somiglianza sin da subito. "

"Il concorrente di questa puntata è Stefano De Martino! scherzo, ma dai te l’avranno detto davvero tutti che sei uguale" ha detto il conduttore. "Ragazzi, davvero sei la copia di Stefano De Martino. Mi hai anche detto che proprio come lui balli, hai la passione per la danza, in particolare la break dance, quindi tra poco ci mostrerai qualche passo". E così Moreno sosia di Stefano si è esibito sulle note di Reckless di Afrika Bambaataa.

Frame dal video promo Made In Sud. Fonte: Instagram-Made In Sud

Social in tilt

La somiglianza è stata notata da casa e commentata anche sui social. Gli utenti si sono sbizzarriti sulle piattaforme, in particolare su Twitter.

Segnalo il sosia di Stefano De ( o Di?) Martino a #isolitiignoti: pic.twitter.com/vdrMQoZEXd — 𝔭𝔞𝔭𝔢𝔯𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫 (@IlVeroPaperino) May 13, 2019

O ancora: