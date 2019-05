Fatima Trotta, conduttrice televisiva classe 1986, e Stefano De Martino, ballerino e neo-conduttore famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi, chiudono una stagione da record di Made in Sud.

Un anno da record

Lunedì 13 maggio è andata in onda l’ultima puntata del programma di Rai2, il celebre show comico che mette insieme 4 conduttori e una 40ina di comici meridionali.

L’anno sabatico sembra aver fatto bene al programma. Infatti, lo scorso anno, non è andato in onda ma questo non ha di certo demoralizzato di certo la conduttrice. “La pausa ci è servita perché ci ha permesso di fare altro sul piano artistico e staccarci un po’ dalla macchina di Made in Sud – sostiene la Trotta - Macchina che però fin dalla prima puntata è ripartita con una grande carica.”

Lei e Stefano De Martino hanno creato una coppia affiatata (sul piano professionale ovviamente, visto che De Martino ha da poco ufficializzato il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez), a suo di battute e sketch e sono stati fin da subito apprezzati dal pubblico, che li acclama a gran voce per la prossima edizione. La bella conduttrice napoletana non nega di aver ricevuto un grande stimolo da questa esperienza: “Si è creata un’atmosfera meravigliosa dietro le quinte e tutta questa magia l’abbiamo portata dai camerini in scena”.

I sogni nel cassetto

Al di fuori di Made in Sud, la Trotta non lavora ad altri programmi televisivi. “Made in Sud è il mio programma” sostiene la showgirl che afferma anche di ricevere tante altre soddisfazioni dal teatro. Un sogno nel cassetto? Quello di poter presentare, prima o poi, Sanremo.

Edoardo Bennato, noto cantautore meridionale e fratello di Eugenio, ha fatto i complimenti a Fatima Trotta “Stefano e Fatima, siete il simbolo di una napoletaneità vincente e propositiva. In questo momento in cui noi napoletani ne abbiamo più bisogno” riferendosi alla triste vicenda della piccola Noemi.

*Immagine presa dal profilo Instagram di Fatima Trotta