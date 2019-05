Il primo giugno sarà una data importantissima e no, non ci stiamo riferendo ai tifosi del Tottenham o del Liverpool che si contenderanno il titolo di campioni d'Europa.

Parliamo di un trionfo amoroso, quello tra Lorella Boccia e Niccolò Presta: la coppia è infatti pronta al grande "sì" di fronte all'altare dopo 3 anni di fidanzamento e iniziano a rincorrersi le indiscrezioni sul loro matrimonio.

La giovane coppia vola a nozze

Lei, la conosciamo tutti: Lorella Boccia è diventata il volto di Amici di Maria De Filippi. È lei la ballerina che ha conquistato il talent, classe 1991, da tempo nell'entourage del talent e che dopo una pausa di qualche anno, è tornata a condurre nella versione daytime.

Lui invece è il figlio d'arte di Lucio Presta, e anche lui come agente e producer ha saputo inserirsi benissimo bel panorama nazionale. Giovani, amati e, a giudicare dagli scatti pubblicati sui social, bellissimi quanto innamorati.

La location: il "sì" nel cuore di Roma

Il loro matrimonio ovviamente non è però uno scoop. Delle nozze si sapeva già da un po' e quello che fa ora gola ai fan sono i dettagli. Alla luce del sole sappiamo che ci sarà una prima cerimonia in chiesa, precisamente alla Chiesa Gran Madre di Dio di Roma, poi la festa si trasferirà in una location ancora sconosciuta ma è indubbio che sarà un party esclusivo coronato da ospiti di un certo calibro, amici, parenti e numerosi vip.

L'abito, anzi: gli abiti e le fedi

Ma veniamo ora proprio a quegli agognati dettagli: la Boccia indosserà sicuramente 2 abiti. Un primo abito - che non conosciamo - lo indosserà per la cerimonia e sarà di Blumarine. Un secondo abito che si ipotizza sarà più sensuale? Pomposo? Lo indosserà invece durante il party. Diversa la decisione di Presta che sembra indosserà un solo abito firmato da Cavalli Jr, un TripleRRR.

Segnali di questi abiti però sui social non se ne vedono! Dando però una sbirciata alle ultime passerelle di Blumarine, si potrebbe intuire che non mancherà il dettaglio floreale. Per le fedi invece sembra che la coppia abbia già le idee chiarissime: saranno firmate Damiani, precisamente le "NOI2", elegantissime e semplici in oro giallo.

*immagine in alto: Lorella Boccia e Niccolò Presta. Fonte/Instagram Niccolò Presta