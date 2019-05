Di nuovo in Rai, sì, ma da ospite: Massimo Giletti sarà a Domenica In questa settimana, accolto dall'amatissima zia Mara. Il conduttore torna sulla rete del servizio pubblico, che ormai ha lasciato da 3 anni, silurato dai vertici di viale Mazzini. Ma Giletti non si è lasciato demoralizzare e in questi anni è diventato uno dei volti di punta di La7, dove conduce Non È L'Arena.

Intanto le incursioni di Giletti a viale Mazzini si susseguono, tanto che qualcuno pensa possa bollire in pentola un suo potenziale ritorno a casa Rai.

Le Dannate

Domenica 19 maggio Massimo Giletti sarà in studio da Mara Venier, per presentare la sua ultima fatica letteraria: Le Dannate, libro in cui parla delle eroiche sorelle Napoli che si sono rifiutate di lasciare la loro terra.

Giletti e le sorelle Napoli

Si tratta di un caso che il conduttore studia da tempo, quello della cittadina di Mezzojuso, che ha portato alla luce sulle mafie dei pascoli . Un argomento che Giletti ha affrontato più volte nel corso delle sue trasmissioni, l'ultimo duro scontro con il sindaco della cittadina risale proprio alle ultime puntate di Non È L'Arena. Proprio per queste indagini il sindaco siciliano ha esposto una querela nei confronti di Giletti, del suo opinionista e giornalista Klaus Davi e il direttore di La7 Andrea Salerno.

In Rai di nuovo...

Sembrava che i rapporti di Giletti con viale Mazzini si fossero chiusi non proprio nel migliore dei modi. Eppure le incursioni del conduttore di Non È L'Arena negli studi Rai si fanno sempre più frequenti. A marzo è apparso a Tg2 Post e a Le parole della settimana.

Massimo Giletti a Non È L'Arena

Ora vediamo confermata la sua presenza a Domenica In il prossimo 19 maggio, non è che si stia ricostruendo piano piano un'intesa con la rete ammiraglia? Vedremo un po' che effetto farà a Giletti tornare su Rai 1 nel pomeriggio domenicale, che tre anni fa ero lo spazio tv che gestiva da padrone di casa.