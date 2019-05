È passato solo un anno da quando Kitty Spencer, la bellissima nipote di Lady D, ha lasciato a bocca aperta tutti durante le nozze di Harry e Meghan. In quel suo abito verde smeraldo Kitty, 28 anni, esempio di grazia ed eleganza è saltata dalle cronache dell'alta società britannica a quelle mondane internazionali.

Insomma, possiamo dire che in quell'occasione, la ragazza si è fatta notare. E da quel momento molti riflettori sono stati puntati su di lei. Oggi la giovane torna a far parlare di lei, stavolta non occupando colonne sui rotocalchi di moda, ma bensì sui giornali di cronaca rosa. Pare infatti che la bella Kitty si sia innamorata, sì, ma di un miliardario di 60 anni.

Kitty e il suo tycoon

La giovanissima Spencer è stata sorpresa all'uscita di un hotel di Manhattan, The Mark, in compagnia del magnate Michael Lewis. Proprietario della catena di negozi, la britannica Whistles. L'uomo, un vero tycoon, possiede un patrimonio di ben 80 milioni di sterline.

La coppia non ha ancora ufficializzato alcuna relazione. Eppure Kitty e Michael sono stati fotografati insieme più di una volta, mentre camminano l'uno al fianco dell'altra. Per la giovane Spencere questa potrebbe essere una nuova storia d'amore, dopo il capitolo romantico ormai concluso con l'italiano Niccolò Barattieri.

Kitty, così simile a Diana

Nel corso dell'ultimo anno i consensi nei confronti della giovane nipote di Lady D non hanno fatto altro che crescere. Bellissima ed elegante, Kitty a soli 28 anni ha già un master in economia ed ha già sfilato per Dolce e Gabbana, entrando di diritto nell'olimpo dello business della moda mondiale.

Bionda, occhi azzurri e portamento regale, proprio come la zia Diana, Kitty ricorda la Principessa Triste anche nel suo temperamento sicuro e deciso, pronto a sfidare le convezioni sociali. Per l'appunto ha intrapreso una carriera nella moda, nonostante la famiglia di nobili origini non approvasse. Questo nuovo amore può essere interpretato come una nuova prova? Chissà...