Non si sa che fine abbia fatto Serena Zicca, donna di 24 anni e mamma di una bambina di appena 5 mesi, che da più di un mese è sparita nel nulla. Gli appelli per ritrovarla della mamma e del suo compagno alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto? che si è occupata del caso finora non hanno sortito alcun effetto positivo.

Serena, mamma 24enne sparita

Di Serena Zicca non si hanno più notizie dal 12 aprile scorso, quando è uscita di casa da sola e non vi ha più fatto ritorno. La donna di 24 anni è originaria della Sardegna ma vive a Pistoia con il suo compagno e la sua bimba di appena 5 mesi. Quando è sparita indossava pantaloni felpati rossi, un giubbotto nero e un paio di scarpe da corsa grigie scamosciate. La 24enne ha sia occhi che capelli castani, è alta 1 metro e 50, ha il naso leggermente deviato a destra e non ha il dente incisivo sinistro.

La scheda di Chi l'ha visto? su Serena Zicca

Le indagini e gli appelli dei familiari

La scomparsa di Serena Zicca è stata segnalata immediatamente alle forze dell'ordine, ma ancora non sono stati rinvenuti indizi o tracce utili al suo ritrovamento. Sono arrivate diverse segnalazioni agli inquirenti e si ipotizza che la donna possa aver preso un treno, tuttavia fino ad adesso queste comunicazioni non hanno portato al suo ritrovamento. Al momento della scomparsa, la 24enne non aveva con sé il cellulare che aveva perso solo qualche giorno prima. Il suo compagno la prega di tornare a casa attraverso la trasmissione Chi l'ha visto?. Intanto, una donna si era recata dalla polizia per denunciare il compagno di Serena Zicca dicendo che l'uomo maltrattava la 24enne, le indagini hanno però fatto emergere la totale infondatezza delle sue dichiarazioni, per cui la donna è stata denunciata per procurato allarme e interruzione di servizio.