Si sente di solito parlare di Gemma Galgani per i suoi teatrini con Tina Cipollari, opinionista di punta del programma Uomini e Donnne. Questa volta, invece ha attirato l'attenzione il suo commento a un post di Trash Italiano in cui rivolge dei complimenti verso "Simone il fonico".

"Simone il fonico"

Simone Luzzi è un ragazzo 32enne che lavora come tecnico dell'audio e dei microfoni nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il giovane aveva già attirato l'attenzione per il suo bell'aspetto, spingendo addirittura il pubblico a chiedere che gli venisse affidato un trono. Nessuno sapeva però che fosse tanto ben voluto da Gemma Galgani, famosa per le scenate in studio con Tina Cipollari, durante l'ultima delle quali è stato necessario addirittura l'intervento di un medico. Sotto un post su Instagram della pagina Trash Italiano è così comparsa una parodia di Amici che gioca sulla somiglianza tra uno dei giovani concorrenti e il fonico che ha stregato il pubblico di Uomini e Donne, Simone Luzzi, appunto.

Il commento di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha così commentato la foto-parodia di Trash Italiano rivolgendo a Simone il fonico dei complimenti molto affettuosi: "Simone è un 'mito ' ! Una persona unica!". Il suo commento non è passato inosservato e ha incontrato il gradimento di circa 70 persone che vi hanno messo "mi piace", segno che di Uomini e Donne piace al pubblico proprio tutto, anche il tecnico addetto all'audio.