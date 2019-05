Anche se la loro storia d'amore è ormai un capitolo chiuso e, anzi, pare che presto Al Bano convolerà a nozze con Loredana Lecciso, il cantante sembra davvero felice, almeno stando a quanto emerge dalle sue stesse parole, che Romina Power sia tornata a vivere in Italia e ad annunciarlo è stato proprio lui sulle pagine di Gente. Al Bano ha anche parlato del rapporto con i suoi figli.

Romina Power torna in Italia

Al Bano Carrisi ha rivelato che dopo molto tempo Romina Power è tornata a vivere in Italia. La sua ex moglie, con cui il cantante ha avuto 4 figli - Ylenia (scomparsa nel 1993 e della quale si sono perse tutte le tracce), Yari Marco, Cristel e Romina Jr - sarebbe già nella Penisola. Al Bano non ha assolutamente nascosto la sua soddisfazione per il ritorno nel Bel Paese di Romina Power, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni: "Romina è appena tornata a vivere in Italia, finalmente, dopo sette anni di America". Poi, il celebre cantante ha cambiato discorso e ha parlato dei suoi figli, in particolare, del rapporto che ha con loro, evidenziando quanto siano fondamentali per lui.

Al Bano Carrisi

Il rapporto con i suoi figli

Al Bano ha spiegato che il rapporto con i figli avuti con Romina Power è un po' più complesso rispetto a quello che ha intessuto con i bambini avuti da Loredana Lecciso. Il motivo è facilmente comprensibile se si pensa all'età dei figli avuti con Romina e al fatto che vivono tutti in posti diversi: "Yari è sempre in giro per il mondo. Ma con tutti non passa giorno senza sentirci. Con i piccoli è più semplice: se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere, cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l’abc della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido - i più piccoli, nati dall'unione con Loredana Lecciso - stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio". In ogni caso, il legame con i suoi figli è fortissimo e a evidenziarlo sono le sue parole dalle quali si evince tutto l'affetto che prova per loro: "Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e cinque insieme è complicato".

Le figlie di Al Bano e Romina Power: Romina Jr e Cristel Carrisi. Foto: Romina Jr Instagram

Credits immagine in alto: Optimagazine