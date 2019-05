Il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, spopola anche in replica su Rai1. Il personaggio, uscito dalla fantasia e dalle mani di quel genio di Andrea Camilleri, non stanca mai i suoi fedelissimi. Buon esordio anche per All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Az.

L’età del dubbio è da

record

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio è una puntata della fiction andata in onda per la prima volta nel 2011. Nonostante siano passati 8 anni dalla prima, ieri sera quasi 5 milioni di telespettatori sono rimasti incollati davanti alla TV per sventare, insieme al proprio idolo, un altro crimine. La puntata, nata dalla penna di Andrea Camilleri, ha ottenuto 5 milioni di spettatori, con un 22,2% di share.

Sulle altre reti invece spopola il duo Hunziker - J.Ax

Sul podio, al secondo posto, si posiziona All Together Now, il nuovo arrivato in casa Mediaset, raggiungendo circa 3.9 milioni di telespettatori con uno share del 17%. I due neo conduttori, Michelle Hunziker e J.Ax che si sveste per un attimo dei panni da cantante per inserire quelli da presentatore TV, possono ritenersi soddisfatti. Avevano un grande alleato da combattere ma comunque ne sono usciti a testa alta. La prova del nove? Magari la prossima settimana, quando non ci saranno commissari siciliani alle calcagna. Il programma TV ha come tema principale quello delle sfide a suon di canto. 56 concorrenti si sfideranno tra loro e saranno posti al giudizio di ben 100 giudici. Tanti i super ospiti annunciati per questa edizione, tra i quali Fabio Rovazzi, Al Bano, Renato Zero e Boomdabash.

Una grande serata per la TV ieri sera, infatti registrano ottimi risultati anche il film documentario Escobar – Il fascino del male che racconta il rapporto tra Pablo Escobar e Benicio del Toro, il film dedicato ai personaggi Marvel, X-Men – Giorni di un futuro passatoe Piazza Pulita, talk su La7 che affronta dibattiti su attualità e politica.