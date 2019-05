La stagione di Ballando con le Stelle si avvia alla sua fase più rovente, tra sfide e grandi rivelazioni. Oltre al 'fenomeno Dani Osvaldo', lo show di Milly Carlucci (forte di un cast stellare) ha registrato una grande attenzione anche sulle concorrenti Suor Cristina e Milena Vukotic. Saranno queste ultime, secondo l'anteprima lanciata da La Vita in Diretta, le grandi protagoniste del 'duello' di ballo in scena nella prima serata del prossimo 24 maggio.

Suor Cristina contro Milena Vukotic

Suor Cristina e Milena Vukotic si sfideranno nella nuova puntata di Ballando con le Stelle. La notizia è emersa nel corso della trasmissione La Vita in Diretta, dove la prima ha ricevuto la comunicazione a sorpresa.

Lo show della rete ammiraglia Rai è entrato nel vivo, sostenuto da un importante bacino di consensi e dalla verve della giuria. Tra i concorrenti, Suor Cristina è protagonista di una sfida continua ai cliché, capace di imporsi come rivelazione anche sotto il profilo di ballerina (dopo la strepitosa partecipazione a The Voice che l'ha resa famosa anche all'estero)..

Dall'altra parte della barricata, pronta ad agguantare un posto per proseguire l'avventura televisiva, una raffinata Milena Vukotic in coppia con Simone De Pasquale. Quello dell'attrice è un altro volto particolarmente apprezzato di questa edizione, dove non sono mai mancati i colpi di scena.

Suor Cristina partecipa alla competizione con il team del ballerino professionista Stefano Oradei, e si è detta soddisfatta del suo percorso durante il talk di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Ballando con le Stelle in onda il 24 maggio

La trasmissione non andrà in onda il 19 maggio, perché lo spazio del prime time sarà tutto dedicato all'Eurovision Song Contest. Per Ballando con le Stelle uno stop di due settimane, che vedrà il ritorno in pista in due appuntamenti consecutivi, il 24 e 25 maggio prossimi.

I concorrenti saranno sottoposti a un'ulteriore prova fisica, dunque, e si vola verso la finale del 31 maggio. Il prossimo spareggio vedrà affrontarsi due coppie: Ettore Bassi e Alessandra Tripoli contro Manuela Arcuri e Ettore Favilla.