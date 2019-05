Carmen Di Pietro è single e di nuovo su piazza. La showgirl ha chiuso definitivamente la storia con l'imprenditore Antonio Livano e sembra decisa a rimettersi a caccia di un uomo. E quale posto migliore per cercare un compagno se non il Trono di Maria De Filippi ad Uomini e Donne?

È la stessa Di Pietro a proporsi e lo fa attraverso le pagine della rivista Spy. dove lancia la sua richiesta a Queen Mary. E non sarebbe certo la prima volta che Maria ospita sul trono un volto noto: è già successo con ex gieffini, influencer e perfino un'ex allieva di Amici. Perché non Carmen, allora?

L'ultimo amore

L'ultimo amore di Carmen, o meglio quello che lei ha creduto essere amore, è stato Livano, ma purtroppo con lui è finita. È lei stessa a raccontare tra le pagine di Spy i motivi della fine di questa relazione. "È durata solo un anno, pensavo durasse di più ma purtroppo no" dichiara la Di Pietro.

Carmen Di Pietro. Fonte foto: Instagram

Poi scende nei dettagli: "Caratteri diversi, poi lui è sempre in giro per lavoro e io posso muovermi da Roma solo il sabato e la domenica. La lontananza mi pesava, o forse non era amore. Ad ogni modo, ora sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo".

La proposta

L'ex naufraga e gieffina non si arrende e si rimette all'opera con l'obiettivo di trovare un compagno. "Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro" ha azzardato con audacia. "Mi immagino Carmen seduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia.".

Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip

La Di Pietro ha anche in testa un modello ben preciso: già sa quali caratteristiche dovrà avere. "Alto, ma non esageratamente, sui 40 anni, bello, moro, simpatico. Mi sono arrivati un sacco di messaggi su Instagram, ma più che altro da parte di ventenni e trentenni. Mai dire mai eh, ma non posso".