Probabilmente Gianni Sperti questa non se l'aspettava proprio. Il suo nome in queste ore è stato infatti associato a quello del fidanzato fantasma di Pamela Prati.

L'errore a Storie Italiane

Ieri il programma Storie Italiane ha trattato il caso, ormai sulla bocca di tutti, del matrimonio di Pamela Prati e ancora di più dell'identità di Mark Caltagirone. Il programma però prende ad esempio uno dei tanti profili fake nati in questo ultimi periodo. Il nome dell'account, infatti, mostra chiaramente l'errore: "marckcaltagirone". In una foto si vede il corpo di un uomo senza testa. In poco tempo il pubblico però smaschera il profilo e alcuni dei protagonisti di quella stessa foto si fanno avanti.

Karina Cascella e Gianni Sperti

La prima a prenderla sul ridere è Karina Cascella che suoi social pubblica la "versione completa", cioè quella compresa di testa, della foto pubblicata dal profilo falso. In foto appare quindi Gianni Sperti e se da una parte la Cascella non riesce a non ridere della situazione, un po' folle, che si è venuta a creare, Gianni Sperti ride decisamente di meno.

La replica dell'opinionista di Uomini e Donne

Decisamente Gianni Sperti ha preso meno sul ridere l'utilizzo di una sua foto in caso sempre più controverso e sempre più nell'occhio del ciclone. Tenersi lontani dal "caso Pamela Prati" ora è più che mai il desiderio di molti. "Ho saputo che è stata rubata una mia foto da tale Mark Caltagirone", scrive su Instagram, "Io non so chi c'è dietro ma chiunque esso sia eviti di mettermi in mezzo a questa pantomima. Non permetto ad alcuno di usare una mia foto perché è un reato perseguibile legalmente".