La sosta selvaggia impedisce all'ambulanza di passare e prestare soccorso. Una vicenda molto triste che giunge da Genova, più precisamente da via Don Luigi Perrone, nel Sestri Ponente.

Genova, strade strette e auto parcheggiate male

Come riportato dalle fonti locali genovesi, era notte fonda quando al Pronto Soccorso è giunta una richiesta d'aiuto. I soccorsi sono immediatamente mobilitati ma la loro cruciale tempestività è stata messa a rischio dalla sosta selvaggia.

Le macchine in sosta, parcheggiate alcune in curva, altre in luogo ove mai avrebbero dovuto essere e passibili di multa, hanno bloccato il transitare del mezzo di soccorso messo in condizione di doversi fermare senza poter raggiungere la persona da soccorrere. Sono stati lunghi i minuti di attesa dell'ambulanza prima che qualcuno scendesse in strada a lasciar libero il passaggio. A poche ore dall'accaduto, diramata la notizia, i cittadini sono insorti sui social condannando l'accaduto. Fortunatamente, l'ambulanza è riuscita ad arrivare a destinazione ma non senza intoppi.