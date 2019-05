Toccatele tutto, ma non il suo Bocci. Laura Chiatti diventa una furia quando qualcuno spende una parola sbagliata sul suo amatissimo marito. Questa volta (come spesso accade) lo scontro ha luogo su Instagram: un utente ha detto alla bella attrice che suo marito sembrava un tossico, e lei non ha certo deciso di girarsi dall’altra parte…

Che Marco Bocci abbia uno stile un po’ gipsy, di quel trasandato che affascina, è un dato di fatto. In effetti, però, il bell’attore è reso ancora più bello dal capello selvaggio, la barba incolta e lo stile casual. L’altro giorno Laura Chiatti ha pubblicato un’immagine che ritraeva la coppia su un red carpet in abiti eleganti. L’evento era organizzato da Nicole Spose e la bella Laura vestiva un abito lungo nero con gonna di tulle evanescente. Marco si è presentato all’evento in completo e camicia bianca decisamente sbottonata. Tra i tanti complimenti dei follower si è però distinta un’utente che ha scritto: “Tu bellissima…Marco mi sembra peggiorato sembra un tossico tesoro”. Immediata la reazione di Laura Chiatti, che ha risposto : “Deve piacere a me, idiota”.

il commento pubblicato su Instagram

Pioggia di risposte su Instagram

Sono ben 95 i commenti che si sono accumulati sotto questo scambio di battute. In diversi hanno criticato la risposta brutale di laura Chiatti, invitandola ad essere indifferente alle critiche. Altri hanno fatto presente che definire qualcuno un “tossico” è un insulto serio. La stessa utente autrice del commento ha provato comunque a spiegarsi scrivendo che non aveva alcuna intenzione di offendere e che voleva manifestare il suo parere. La stessa ha comunque chiesto scusa per aver usato un termine forse poco idoneo.