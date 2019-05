È stato arrestato l’autista dello scuolabus che nella giornata di oggi si è ribaltato nei pressi di Arquà Petrarca, provincia di Padova. Nell’incidente sono rimasti feriti 8 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

L’uomo è di origini rumene e subito dopo il sinistro si era dato alla fuga, inchiodato dai carabinieri, in caserma è risultato positivo all'alcool test e ora si trova in stato di arresto. Plaudono i ministri Salvini e Di Maio e il Presidente del Senato Casellati, che hanno anche espresso la loro vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie.

Padova: arrestato l’autista di scuolabus fuggito dopo l’incidente

Lo scuolabus stava prendendo una discesa con tornanti quando l’autista ha, con molta probabilità, perso il controllo e il mezzo si è ribaltato. L’uomo si è dato alla fuga correndo in mezzo ai campi della zona prima dell’arrivo dei soccorsi. Sulle sue tracce i carabinieri di Este che lo hanno rintracciato a distanza di due ore dal sinistro mentre camminava lungo la statale 10. Secondo quanto riferito l’autista, alla vista dei militari, avrebbe tentato nuovamente la fuga.

L’uomo, Deniss Panduru, un 51enne di origine rumena residente a Rovigo è risultato positivo all’alcool test che ha fatto scattare l’arresto per fuga in caso di incidente con persone, lesioni personali colpose plurime (riferita agli 8 studenti feriti) e guida in stato di ebrezza. Secondo fonti del Viminale l’uomo aveva precedenti.

L’incidente dello scuolabus in provincia di Padova

Le dinamiche dei fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti; nemmeno l’autista è stato in grado di dare spiegazioni su quanto accaduti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i soccorritori sono intervenuti in un caso di ribaltamento di uno scuolabus nel quale sono rimasti feriti diversi studenti. A bordo del mezzo c’erano in totale 30 ragazzi tutti tra i 7 e i 14 anni, 7 di loro sono rimasti feriti e sono strati trasportati allo Schiavonia.

Credits immagine in alto: Carabinieri