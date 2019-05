Sono pochissime le notizie che filtrano in questi minuti da Padova, dove si è rovesciato uno scuolabus che trasportava a bordo dei bambini. I soccorritori e i carabinieri si trovano sul luogo per costruire la dinamica dell'incidente mentre 7 bambini sarebbero già stati trasferiti in ospedale.

Preso l'autista dell'autobus che si è dato alla fuga

AGGIORNAMENTO delle 17.57: Dopo circa due ore di fuga, i carabinieri di Este Este hanno intercettato l'autista. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei Vigili del Fuoco, l'uomo sarebbe un 50enne di origine rumena che dopo l'incidente avrebbe cercato di scappare attraverso i campi limitrofi.

#17maggio 14:00, intervento dei #vigilidelfuoco ad #ArquaPetrarca (PD) per il ribaltamento di uno scuolabus con 30 studenti a bordo: 9 i minori feriti affidati alle cure dei sanitari. In corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo. pic.twitter.com/sZkY7xjpmI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 17, 2019

Scuolabus ribaltato

Sono molto poche le informazioni che riescono a filtrare ma ci sarebbero delle notizie già confermate dai testimoni. È accaduto tutto questo pomeriggio ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova: uno scuolabus - con a bordo un numero non specificato di alunni, si è rovesciato mentre marciava.

Stava percorrendo, secondo quanto rilevato dai carabinieri già attivi sul luogo, in un tratto in discesa ad una velocità ancora non nota quando, nell'intento di fare un tornante, lo scuolabus si è capovolto.

Feriti 7 bambini, autista in fuga

I Vigili del Fuoco, giunti anche loro per prestare aiuto, si troverebbero ancora sul luogo intenti ad ultimare le operazioni di soccorso e recupero. Intanto pare che 7 dei bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus siano già stati trasferiti in ospedale, allo Schiavonia, perché feriti nell'incidente. Nessuna notizia invece dell'autista: l'uomo che si trovava alla guida si sarebbe dato alla fuga poco dopo l'incidente e risulterebbe ora ricercato dalla polizia.

*immagine in alto: fonte/Twitter Vigili del Fuoco