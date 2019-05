Si tratta di un'esclusiva che Barbara D'Urso mostrerà a Domenica Live, ma pare che ci sia una nuova svolta nel caso Francesca De Andrè e sul tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. D'altra parte la sorella Fabrizia De Andrè non si è mai fidata del cognato e lo ha dichiarato apertamente anche a Pomeriggio 5.

E pare che questa volta ad indagare in prima linea la nuova amica della gieffina, un tempo sua nemesi, Guendalina Canessa. La Canessa, attraverso un post su Instagram avrebbe messo in guardia Giorgio: "Mi sono informata, non voglio doverti spaccare un braccino".

Le prove che inchiodano Giorgio

Scongiurata la liaison con la procace modella Roxy Zamboni e fatta la pace con Francesca che ha riabbracciato entrando nella casa del Grande Fratello, Giorgio è finito di nuovo sotto accusa. Stavolta per l'affascinante mora con cui è stato beccato, Francesca Gottardi, la ex di Francesco Oppini.

Brabra D'Urso presenta la busta choc con le prove

Ora pare che siano state recapitate a Carmelita, foto e video, che sarebbero una prova schiacciante dell'infedeltà di Tambellini. "A Domenica Live ci sarà un’anticipazione choc su Roxy e dentro questa busta ci sono foto e un video del fidanzato Giorgio che bacia in bocca una ragazza mora. Vedremo tutto domenica" è stato anticipato fino ad ora a Pomeriggio 5.

La voce di Guendalina

Inoltre, alle voci che accusano Giorgio si aggiunge anche quella di Guendalina Canessa. Quest'ultima che è riuscita a ricucire il rapporto con Francesca De Andrè, logorato dal fatto che entrambe sono state ex di Daniele Interrante, ha deciso di tenere d'occhio Tambellini.

Francesca e Guendalina

Così in una sua story Instagram è apparso un messaggio diretto proprio a Giorgio. "Giorgino io ti ho sempre difeso" comincia la Canessa nella sua story. "Ho appurato che la cosa con Rosi non sia assolutamente vera, ho parlato anche con lei e fin qui tutto bene ma... Adesso ho saputo che stai facendo un po’ il cogl*****no in giro, e se te tu fai il cogl*****no io ti devo spezzare il braccino, capito Giorgino? Vedi di non fare cavolate in giro! Ho promesso a Francesca che la difenderò e la proteggerò e tu Giorgino non le puoi far passare una settimana di mer**, poi una settimana bella e poi di nuovo una settimana di mer**! Capito?".