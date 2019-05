La puntata di Verissimo che andrà in onda questo sabato 18 maggio, sarà interamente dedicata al talent-show Amici di Maria De Filippi. Ci saranno tutti i protagonisti del programma, ma Queen Mary sarà l'ospite d'onore.

A distanza di poche ore, già spuntano fuori le prime anticipazioni su quelle che sono state le dichiarazioni della De Filippi, che ha un po' tirato le somme di questa edizione.

I direttori artistici

Maria, direttamente dallo studio di Amici con Silvia Toffanin, ha voluto riservare alcune parole a quelli che sono stati i direttori artistici di Amici 2019, Ricky Martin, per la squadra dei bianchi, e Vittorio Grigolo, e la squadra dei blu. Entrambi hanno lasciato il programma un paio di settimane fa, per responsabilizzare i ragazzi. A spiazzarla completamente è stata proprio la star internazionale Ricky. "È stata una grande sorpresa…È sereno e riflessivo…Mi ha sorpresa…". Poi ha aggiunto: "Devo dire che è bellissimo come suo marito che dalla terza puntata era sempre dietro le quinte. Sono stata felice anche di averci ballato insieme!".

Maria De Filippi e Ricky Martin a Verissimo

Mentre di Vittorio avrebbe detto: "L’idea di avere Vittorio Grigolo mi è venuta perché un po’ di tempo fa partecipò al programma e quest’anno, con l’arrivo di Alberto Urso, il cantante lirico, abbiamo aperto a questo genere…."

L'augurio per i ragazzi

Giunta al tramonto di questa ultima edizione del talent, la mamma e padrona di casa di Amici non ha che un augurio per i ragazzi che hanno frequentato la "scuola" più famosa d'Italia.

Maria De Filippi a Verissimo

"Spero che la loro vita possa cambiare in meglio e spero che possano continuare a vivere del proprio sogno, non necessariamente diventando ragazzi che scalano le classifiche di dischi o étoile della danza" aggiunge Queen Mary. "Si può vivere di quello che ti piace anche facendo lavori che attengono al quel genere…"