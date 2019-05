È arrivato il grande giorno per Alessia Macari, la vincitrice del Grande Fratello Vip che è finalmente volata a nozze con il suo Oliver Kragl. Dopo un lungo corteggiamento, uscita dalla casa più spiata d'Italia la "ciociara" di Avanti un Altro, aveva ceduto alle lusinghe del calciatore tedesco e ad un anno e mezzo dalla fatidica proposta di matrimonio, la Macari ha pronunciato il suo "sì".

Alessia Macari e Oliver Kragl oggi sposi!

Sul matrimonio c'è ancora il massimo riserbo per un chiaro motivo: alcuna fotografia potrà circolare prima che il settimanale Chi, che ha avuto l'esclusiva, non pubblichi l'articolo sul matrimonio della bella ciociara. Intanto però si apprende con felicità che l'ex gieffina e il calciatore tedesco sono convolati a nozze in quel di Foggia.

Quello che sappiamo della cerimonia - oltre al fatto che è stata protetta dai riflettori in tutti i modi possibili e immaginabili - è che la Macari indossava, come da tradizione, un bellissimo abito da sposa bianco a quanto pare lunghissimo e in pizzo, con un altrettanto lungo velo coronato da un bouquet di rose. Dello sposo sappiamo invece che anche lui ha optato per il bianco, riservandosi una giacca bianca su un pantalone scuro.

I dettagli e i particolari sui social

L'annuncio delle nozze era arrivato nel 2017 quando la Macari, sul suo canale Instagram, aveva annunciato di aver detto "sì" al calciatore tedesco. Una proposta particolarmente scenografica quella dell'amato Oliver che per l'occasione aveva riservato alla Macari una sala da pranzo tutta per lei con un tavolo a forma di cuore cosparso da centinaia e centinaia di petali di rosa rossi, qualche candela per fare atmosfera e ovviamente, un immancabile anello.

Sui social della Macari, pochissimi indizi sul matrimonio se non qualche inquadratura sugli invitati, o meglio, sulle invitate che l'hanno accompagnata nel pre-matrimonio, il cosiddetto "team bride", la squadra della sposa. Molto più sbottonato sui social il novello sposo che così ha scritto sulle sue storie di Instagram: "Oggi e per sempre", taggando la compagna vicino alle emoticon di due sposini.

*immagine in alto: Oliver Kragl e Alessia Macari. Fonte/Instagram Alessia Macari