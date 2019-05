Lieto evento per uno dei professionisti di Ballando con le Stelle, Marcello Nuzio, che ha condiviso su Instagram la notizia della nascita della figlia. Una bellissima novità per il maestro e per la compagna Anna Martynova, che avevano annunciato la gravidanza ai follower con un tenerissimo scatto.

L'annuncio di Marcello Nuzio

"Benvenuta principessa! Sei la cosa più bella del mondo…non ci sono parole per descrivere un'emozione così grande". Inizia così il messaggio Instagram del maestro Marcello Nuzio, volto noto di Ballando con le Stelle e compagno della ballerina Anna Martynova. Pochi giorni fa la nascita della loro figlia Lisa, la più grande gioia per mamma e papà.

La favola d'amore tra i due è iniziata nel 2011 e condividono la grande passione per il ballo. Gestiscono una scuola di danza e hanno anche preso parte a numerose competizioni in coppia.

Nuzio ha dedicato parole tenerissime alla sua dolce metà, ringraziandola per il regalo più bello della sua vita. La piccola Lisa sta bene ed è già una piccola star sui social, dove Marcello Nuzio ha deciso di pubblicare una foto bellissima che racchiude tutta la felicità di questo momento.

Gli auguri dei colleghi

Immancabile la pioggia di like e commenti alla notizia del lieto evento, come le congratulazioni di tanti colleghi della coppia. Tra questi Luca Favilla, Alessandra Tripoli e Samantha Togni, che hanno scelto proprio Instagram per dare il loro benvenuto alla bimba.

Marcello Nuzio aveva ribadito il suo entusiasmo anche lo scorso aprile, quando su Instagram aveva condiviso un bellissimo scatto in cui preannunciava l'imminente arrivo della sua gioia più grande.

Classe 1987, il ballerino è originario di Alessandria e ha mosso i primi passi nella danza insieme a sua sorella. Dal 2011, la grande avventura con Anna Martynova, professionista di origini russe che ha stregato il suo cuore e con cui ha scelto di formare una splendida famiglia.

*immagine in alto: fonte/ Instagram Marcello Nuzio, dimensioni modificate