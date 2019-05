Nuova bufera social sui Ferragnez, ormai avvezzi alle opinioni contrastanti del popolo del web sulla loro vita da star. L'ultima occasione per scatenare le critiche è stata la festa di compleanno di Chiara Ferragni a Gardaland. La fashion blogger più famosa d'Italia ha compiuto 32 anni lo scorso 7 maggio, giorno in cui aveva optato per un party decisamente intimo in famiglia. Mancava soltanto quello con gli amici, e come non recuperare se non con un grande evento? A incorniciare il bilancio di una serata 'magica', il presunto costo sostenuto dall'influencer, ennesimo pomo della discordia in rete.

Compleanno a Gardaland: il presunto costo

Ricordate l'ondata di polemiche che travolsero Chiara Ferragni e Fedez dopo il party di compleanno del rapper al Carrefour? Bene, c'è un altro evento pronto ad accendere la miccia delle critiche. Stavolta, nel fuoco dell'attenzione è finita la festa per i 32 anni della fashion blogger che, per l'occasione, ha invitato gli amici a Gardaland.

Sui social il fotoracconto della giornata, per cui ha deciso di noleggiare un pullman e di far allestire un lauto buffet in pieno 'stile Ferragni'. Per una serata intera, l'influencer ha 'monopolizzato' il parco divertimenti di Milano, sorprendendo i suoi ospiti con un nome d'eccezione a fare da tema: "ChiaraLand".

Secondo alcuni rumors, il prezzo pagato per affittare Gardaland si aggirerebbe intorno ai 2.500 euro. Sciocchezze, certo, se si pensa alle cifre esorbitanti spese per le nozze della coppia più osservata di Instagram.

Haters scatenati sui social

Non potevano mancare le critiche, ormai onnipresenti quando si parla dei Ferragnez. Alcuni utenti hanno commentato su Instagram gli scatti del party esclusivo, non nascondendo un tagliente alone polemico: "Sei a Gardaland non a ChiaraLand, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni!", scrive un follower.

Ma c'è anche chi sottolinea la presunta ostentazione di ricchezza, nota più volte ascritta alla condotta della fashion blogger: "Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese….vergogna!". Per il momento, i Ferragnez sembrano passare oltre senza replicare, anche se è ancora presto per dire che la questione è conclusa.

