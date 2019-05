La sessualità di Michael Terlizzi non smette di essere argomento di punta tra i salotti in cui si parla del Grande Fratello. Sulla questione è tornato ancora una volta Cristian Imparato.

Il gieffino si è anche scontrato con il padre di Michael, l'ex naufrago e personal trainer dei vip, Franco Terlizzi. Adesso torna a sostenere la sua tesi portando al banco anche testimonianze relative alla sua permanenza nella casa.

Quello che sa Cristian

Cristian Imparato è stato ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli. Nel corso della sua chiacchierata l'ormai ex concorrente del Grande Fratello 16 ha rivelato notevoli verità su Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, riaccendendo di nuovo gli interrogativi su una loro possibile attrazione. Stando a quanto dichiarato da Edoardo Ercole, Onestini avrebbe confessato di aver ricevuto avance da Michael, quando entrambi era a Temptation Island.

Michael Terlizzi e Cristian Imparato al Grande Fratello

"Io ti dico solo che dormivano a letto insieme, spero che esca fuori dell’altro" ha detto Imparto su Radio Radio. "Anche io non sono contento di stare con il punto interrogativo, voglio delle conferme anche io ".

La tesi di Cristian Imparato

Nel corso dell'intervista, Cristian Imparato ha ribadito la sua impressione circa Michael Terlizzi, riproponendo la tesi che ha già esposto in diverse trasmissioni. "Guarda, io ho sempre avuto una sensazione, che magari fosse un po’ anche lui a colori, diciamo colorato. Perché non lo vuole dire? Se fosse gay magari non lo dice per la famiglia o anche per il suo passato…".

Michael Terlizzi Grande Fratello

Però dichiara di non essere attratto da Michael, o almeno non psicologicamente. "Come tipo esteticamente mi piace, però quando inizia con le paranoia e le domande no. Lui è molto introverso, io ho bisogno di una persona molto più attiva".