Ci sono dei momenti talmente intensi nella vita da “costringere” a mettere tutto il resto da parte. Momenti che obbligano a mettere tutto in prospettiva e a ripristinare una scala di valori e priorità in cui mettere in cima gli affetti. Lo sa bene Eleonora Pedron che, nonostante la fine della relazione con Max Biaggi, ha dimostrato affetto e calore familiare all’ex compagno proprio nel momento in cui lui ne aveva maggiore bisogno.

La dedica di Eleonora Pedron a Max Biaggi

Max Biaggi ha da poco perso il padre, un momento estremamente difficile per ogni uomo. Così, la Pedron che con l’ex pilota ha condiviso non solo una storia d’amore importante ma anche l’esperienza della nascita di due figli insieme, ha dedicato al suo “pezzo di famiglia” una foto su Instagram colma d’affetto. Nello scatto, si vedono due mani vicine, quelle di Max Biaggi e del figlio León Alexander. Il messaggio è chiaro e sincero: “La vita porta e riporta”. Un messaggio che lo stesso Biaggi ha condiviso e fatto proprio: "Ieri mio padre con me, oggi io per te…love you piccolo mio". Eleonora Pedron non ha mai nascosto cosa pensasse dell’ex compagno come padre e, a prescindere dalla fine della relazione, ha deciso di poggiargli virtualmente una mano sulla spalla. E lo ha fatto in un giorno speciale, quello della prima comunione di Ines Angelica Biaggi.

La fine della storia d’amore

Eleonor Pedron e Max Biaggi dimostrano di essere ancora e comunque una famiglia. E questo nonostante la relazione sia finita nel lontano 2015 ed entrambi si siano rifatti una vita. Biaggi si è poi a lungo fidanzato con la cantante Bianca Atzei (altra storia d’amore naufragata) mentre Eleonora Pedron ha avuto delle frequentazioni con Antonio Conte, fratello del famoso allenatore, e con la “iena” Nicolò De Vitiis con cui ha messo un punto finale.