Uno dei matrimoni più attesi dell’anno si è celebrato ieri, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi finalmente spose. Una cerimonia e una festa all’insegna della gioia e dell’amore, circondate dall’affetto degli amici più cari e delle persone a loro vicine. Tanti i presenti, come Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Bianca Atzei… Il matrimonio ha avuto anche un weeding-planner d’eccezione, Enzo Miccio.

La prima foto del matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Le neo-spose felici e sorridenti subito dopo il sì, questa l’immagine di copertina pubblicata dal settimanale Chi in edicola il prossimo 22 maggio. Nel settimanale diretto da Alfonso Signorini immagini inedite e un’intervista esclusiva con le spose.

La copertina del settimanale Chi

Per Eva Grimaldi un abito delicato dalle sfumature rosa, ricamato con rose sul corpetto; capelli sciolti e bouquet di fiori bianchi. Mentre per Imma Battaglia un completo blu composto da giacca e pantalone e camicia bianca. In copertina entrambe tengono il bouquet proteso verso il mondo, felici e sorridenti, trasmettendo la gioia del loro giorno speciale.

Un matrimonio da favola

Un matrimonio dopo 7 anni di fidanzamento, un matrimonio che è stata una conferma di un legame indissolubile. La cerimonia civile e l’intero matrimonio, che ha coronato il sogno d’amore dell’attrice e dell’attivista, è stato organizzato da un wedding planner d’eccezione, Enzo Miccio.

Tra gli ospiti, oltre ai già citati anche Gabriel Garko e tanti altri ancora. Oltre all'intervista il matrimonio andrà in onda anche su Real Time con uno speciale dedicato anche al dietro le quinte.

Credits immagine in alto: Instagram Eva Grimaldi