Il matrimonio tra Eva Grimaldi e la sua compagna Imma Battaglia è stato celebrato nel pomeriggio di domenica 19 maggio. Tante le emozioni che si sono susseguite nel corso della giornata, che potrà essere seguita dai fan in tv. La cerimonia porta infatti la firma inconfondibile di un noto wedding planner, che su Real Time regala sempre preziosi consigli.

Un matrimonio tanto atteso

Dopo 7 anni di fidanzamento, l'attrice Eva Grimaldi e la sua compagna attivista Imma Battaglia hanno deciso di compiere il grande passo. Quell'unione che già le legava in maniera così speciale, voleva infatti diventare indissolubile e ufficiale. Le due avevano già annunciato le loro future nozze e da quel momento i fan sono andati in visibilio. Inevitabile quindi lo svelamento di alcuni dettagli: la location d'eccezione, nel resort dello chef Antonello Colonna, e il testimone di nozze dell'attrice, l'ex fidanzato Gabriel Garko, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto. A occuparsi che tutto fosse perfetto per le due donne è stato il wedding planner più famoso d'Italia: Enzo Miccio.

L'attrice Eva Grimaldi (Fonte: Instagram)

Matrimonio in onda su Real Time

Al momento non sono ancora trapelate foto e scatti della cerimonia. Probabilmente perché essa andrà in onda su Real Time con uno speciale che svelerà ogni romantico retroscena a tutti i curiosi telespettatori. Prima di convolare a nozze, le due fidanzate si sono scambiate tenere dichiarazioni d'amore sui social che suggellano un legame profondo e unico. L'attrice Eva Grimaldi ha infatti risposto alla dedica della compagna con parole intrise di affetto, la sera antecedente alla cerimonia: "Prima di te, mai avrei pensato di farlo. Eppure, siamo arrivate a oggi e, tra poche ore, ci diremo ‘Sì'. Abbiamo pensato a questo momento tante volte, immaginandoci cosa sarebbe successo. Oggi, nonostante tutti i piani, la cosa più importante per me sei tu! A tra poco, Cimabue. E, per risponderti …Ti amo!".