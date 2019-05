Mara Venier ha voluto ricordare il mitico Luigi, detto Gigi, Sabani con un ospite d'eccezione: il figlio Gabriele. Proprio ieri compiva 11 anni e in puntata ha potuto avvicinarsi un poco di più a quel grande papà che non ha mai conosciuto di persona.

Gabriele Sabani ospite a "Domenica In"

La puntata del 19 maggio di Domenica In è stata un tuffo nel passato, per ricordare Gigi Sabani, morto nel 2007. In studio non poteva mancare la giornalista Raffaella Ponzo, la sua ultima compagna, che ad appena una settimana dalla morte del conduttore televisivo ha saputo di aspettare un figlio da lui. "Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo", ha raccontato la donna a Mara Venier. Accanto a lei, c'era proprio quel figlio tanto desiderato: Gabriele. Non ha mai potuto conoscere quel papà tanto ammirato per la sua professionalità, ma la mamma ha dichiarato: "Ho sempre tenuto vivo il ricordo di Gigi con suo figlio. A Gabriele ho fatto vedere i filmati del papà, mostrandogli quel sorriso. Voglio che lui abbia sempre questa immagine del papà".

Raffealla Ponzo insieme al figlio Gabriele Sabani nello studio di "Domenica In"

Compleanno in diretta

Il 19 maggio era anche il compleanno di Gabriele: il figlio del formidabile imitatore ha spento 11 candeline, sopra una torta che Mara Venier ha fatto arrivare in studio. Le sorprese, però, non sono finite qui. L'allenatore della Fiorentina, squadra di cui Gabriele è super tifoso, gli ha preparato un videomessaggio speciale, insieme a una maglia della squadra viola. Un fiume di emozioni ha dunque travolto il ragazzino. Nel ricordare il grande conduttore, Raffaella Ponzo si è anche soffermata sulla loro storia d'amore che le ha dato il regalo migliore che potesse desiderare: un figlio in cui rivede il suo amato compagno. Così ha infatti rivelato: "Le vecchiette nella piazzetta dove gioca a pallone gli dicono sempre che assomiglia al papà".