Non si perde d'animo Mara Venier, che dopo aver ricevuto un due di picche dalla sua amica Maria De Filippi, che avrebbe dovuto ricambiarle il favore dell'ospitata ad Amici, ha già in serbo un altro altisonante nome per il suo Domenica In.

L'invito di zia Mara giunge recapitato ad Alessia Marcuzzi, storica timoniera dell'Isola dei Famosi. A distanza di poche settimane quindi potremmo rivedere la Marcuzzi tra i corridoi di viale Mazzini, già ospite qualche settimana fa da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Intanto già risuonano importanti conferme tra gli ospiti di domenica 19 maggio, tra cui Manuel Bortuzzo, il giovane atleta colpito da un proiettile, e Massimo Giletti.

Grandi amiche

Per la penultima puntata di Domenica In Mara sta preparando grosse sorprese. Purtroppo non ci sarà Queen Mary, a causa di un fermo da parte dell'azienda, che ancora non ha spiegato le motivazioni, ma ci sarà tanto altro. Un altro grande volto di Mediaset siederà nello studio di Domenica In e si tratta della Marcuzzi.

Mara Venier ospite di Maria De Filippi

Alessia, in nome della sua grande amicizia con Mara, pare abbia accettato l'invito. Le due si sono legate molto proprio grazie all'Isola dei Famosi, dove la Venier ricopriva il ruolo di opinionista e Alessia quello di conduttrice. Quella a cui potremmo assistere domenica, quindi è una bella rimpatriata.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi grandi amiche

Cala il sipario su Domenica In

Ebbene sì, avete capito bene: domenica è la penultima puntata di Domenica In, questo perché domenica 26 maggio volgerà al termine questa edizione che ha segnato il ritorno di Mara Venier in Rai. Un ritorno che si è rivelato un successo, dal momento Mara è riuscita a riportare Domenica In ai vecchi fasti.

Intanto il contratto della Venier scade proprio con la fine della stagione di Domenica In. Sarà riconfermata l'anno prossimo? In tanti già auspicano per un suo ritorno. A noi non resta che attendere ancora un mesetto, per conoscere una prima bozza del palinsesto che sarà presentato.